أبرز موديلات تنانير الكسرات لموسم ربيع وصيف 2019

تنانير الكسرات لموسم ربيع وصيف 2019

لقد اقترب موسم الدفئ والتنانير الخفيفة والعملية وبإمكانك اعتماد التنانير الكسرات سواء كانت قصيرة أو طويلة بصيحات مختلفة وبألوان زاهية تناسب فصلي الربيع والصيف.

ويمكن ارتداء التنانير الكسرات إلى جانب التوب الأسود أو قميص أبيض ناعم أو جاكيت جينز لإطلالة صباحية تناسب العمل والطلعات الخارجية، كذلك يمكنك اعتماد هذه التنورة مع التوب ذو الألوان البراقة أو قميص رسمي لسهرة مسائية مع حذاء ذو كعب عالي.

شاهدي بالصور أحلى وأجمل تنانير كسرات لإطلالة عملية مريحة في صيف وربيع 2019، من الأجمل؟

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