صينية الشوفان بالفواكه

وصفة شهية لفطور صحي .. صينية الشوفان بالفواكه والنكهات الشهية مثل القرفة.

المكونات:

1 ¾ كوب (420 مل) حليب

بيضتان كبيرتان

½ كوب (120 مل) شراب القيقب النقي

¼ كوب (60 جم) زبدة غير مملحة ، ذائبة ومبردة قليلاً

¼ كوب (60 جرام) عصير التفاح غير محلى أو موز مهروس

3 أكواب (240 جم) من الشوفان الكامل

1ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا الخالصة

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ½ كوب من التوت طازج أو مجمد

اضافي: ½ كوب من الجوز المفروم أو البقان

الطريقة:

اضبط رف الفرن إلى الموضع الثالث السفلي وقم بتسخين الفرن مسبقًا إلى درجة 350 فهرنهايت (177 درجة مئوية). ترش الصينية برذاذ الزيت.

تخفق جميع المكونات معا في وعاء واحد كبير. تصب في المقلاة المحضرة. تضاف المكسرات ، إذا رغبت في ذلك. (أو يضاف دقيق الشوفان.) تخبز لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح المركز متماسكا، الامر الذي يعطي الشوفان ليونة كما في الصورة أعلاه. ليصبح الشوفان المجروش اكثر جفافا وصلابة ، يخبز حتى يصبح المركز متماسكا اكثر.

تبرد لمدة 5 دقائق قبل التقديم.