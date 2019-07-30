طبق الطماطم المتبلة بالموزاريلا، وصفة مقبلات شهية من المطبخ الايطالي..

المكونات:

4-5 حبات طماطم ، مقطعة شرائح ½ بوصة سميكة

1/3 كوب (85 مل) من زيت الزيتون البكر

2 ملاعق طعام من الخل البلسمي

1 ملعقة طعام عسل (اختياري)

2 ملاعق كبيرة من البصل الأحمر المفروم

1 حبة كبيرة من (أو حصان صغيران) من الثوم مفروم ناعم أو مهروس

1 ملعقة طعام من البقدونس الطازج المفروم ، بالإضافة إلى الزينة

1 ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم ، بالإضافة إلى الزينة

1 (16 أوقية) جبنة الموزاريلا الطازجة ، مكعبات

ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

التعليمات:

تقطع الطماطم إلى شرائح سميكة 1/2 بوصة وترتب في طبق كبير.

في وعاء ، يُمزج الزيت مع البلسمك والعسل والبصل والثوم والبقدونس والريحان والملح والفلفل. يغلق اﻟﻐﻄﺎء ويهز ﺑﻘﻮة ثم ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻖ.

يغطي وينقع لمدة ساعتين إلى 3 ساعات على المنضدة أو أكثر في الثلاجة. توضع البندورة المبردة في الطبق وتُزيّن بالموزاريلا والأعشاب الطازجة المفرومة!