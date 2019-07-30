طبق الطماطم المتبلة بالموزاريلا، وصفة مقبلات شهية من المطبخ الايطالي..
المكونات:
4-5 حبات طماطم ، مقطعة شرائح ½ بوصة سميكة
1/3 كوب (85 مل) من زيت الزيتون البكر
2 ملاعق طعام من الخل البلسمي
1 ملعقة طعام عسل (اختياري)
2 ملاعق كبيرة من البصل الأحمر المفروم
1 حبة كبيرة من (أو حصان صغيران) من الثوم مفروم ناعم أو مهروس
1 ملعقة طعام من البقدونس الطازج المفروم ، بالإضافة إلى الزينة
1 ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم ، بالإضافة إلى الزينة
1 (16 أوقية) جبنة الموزاريلا الطازجة ، مكعبات
ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة
التعليمات:
تقطع الطماطم إلى شرائح سميكة 1/2 بوصة وترتب في طبق كبير.
في وعاء ، يُمزج الزيت مع البلسمك والعسل والبصل والثوم والبقدونس والريحان والملح والفلفل. يغلق اﻟﻐﻄﺎء ويهز ﺑﻘﻮة ثم ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻖ.
يغطي وينقع لمدة ساعتين إلى 3 ساعات على المنضدة أو أكثر في الثلاجة. توضع البندورة المبردة في الطبق وتُزيّن بالموزاريلا والأعشاب الطازجة المفرومة!
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