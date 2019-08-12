خطوات بسيطة لاعداد طبق العيد: فخذ الخروف بالارز والمكسرات..

المقادير:

قطعة 3 كيلوغرام لحم غنم، من منطقة الفخذ.

3 كوب أرز أبيض حبة طويلة.

نصف كوب شعيرية، أو حسب الرغبة

4 حبات بطاطا متوسطة، مقشرة ومقطعة مكعبات وسط

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3ملاعق كبيرة زبدة، او سمن

3أكواب زيت نباتي للقلي

حبوب هيل.

بصلة كبيرة مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

3 كوب ماء، بنفس حجم كاسة الأرز

حفنة كرفس أو بقدونس للتزيين

عصير الليمون وحلقات الليمون

حفنة مكسرات محمصة

الطريقة:

يُقطع اللحم قطعا كبيرة ، أو نتركها قطعة واحدة، يغسل اللحم بالماء ، ثم يُوضع في طنجرة، بها ماء يغلي، ويغمر اللحم كاملاً بالماء.

ننتظر لحين غليان الماء وصعود ريم اللحم على وجه الطنجرة، يُنزع الوجه (الريم الداكن) بشكل كامل بحيث تبقى المرقة صافية، ثم يُضاف البصل المفروم. نضيف الملح وقليل من الفلفل وحب الهيل، نخفض الحرارة إلى درجة منخفضة، مع تغطية الطنجرة، ونترك اللحم حتى ينضج إلى حد ما.

عند نضج اللحم نصفيه من المرق، نسخن زيت القلي، ويتم تحمير اللحم حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي. نعيدها الى المرق وندعها قليلًا على النار الهادئة، حوالي نصف ساعة ثم تصبح جاهزة.

لإعداد الأرز: ننقع الأرز لمدة نصف ساعة أو ساعة، نضع ملعقتين الزيت في طنجرة على النار الى أن يسخن الزيت. نضيف الشعيرية ونقلبها حتى يصبح لونها ذهبيا، نضيف مقدار الماء والملح وننتظر إلى أن يغلي الماء. نضيف الأرز عندما يتبخر الماء نخفض الحرارة إلى أن ينضج الأرز. يتم تقشيرالبطاطا، ثم تسخين زيت القلي، ونضيف الملح للبطاطا ثم يتم تحميرها