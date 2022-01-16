طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية مع ظهور فيروس أوميكرون باعتباره البديل المهيمن لكوفيد-19 و الذي بدأ ينتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم ، حان الوقت مرة أخرى للعودة إلى الأساسيات وبناء مناعة أقوى. ومع تضاعف الحالات اليومية وعودة القيود الصارمة مثل حظر التجول الليلي ، والتباعد الاجتماعي أصبحت العناية الجيدة بصحتك أولوية.

ويعتقد الخبراء أن مناعة القطيع ستكون نتيجة الموجة الثالثة من الجائحة ، ولكن من أجل بناء وتعزيز المناعة الداخلية ، يجب علينا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

لماذا يجب إضافة القرنفل والفلفل الأسود إلى الحمية اليومية

دفعتنا الموجتان الأخيرتان من الوباء إلى إدراك قيمة المواد الغذائية الطبيعية والأعشاب التي استهلكها الناس على نطاق واسع من أجل المناعة. وركزت الأيورفيدا على دعم نظامنا الغذائي اليومي بالتوابل الموجودة في مطبخنا ومن أهمها القرنفل والفلفل الأسود والقرفة والكمون والهيل التي تعد من المكونات الرئيسية للتوابل في كل بيت. نقدم لك كيف يمكنك دمج الفلفل الأسود والقرنفل في نظامك الغذائي.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

فوائد الفلفل الأسود

يعد الفلفل الأسود من أكثر البهارات شيوعًا في المطابخ الآسيوية ويمتاز بنكهته الحادة والحارة وخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة. حيث أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن الفلفل الأسود ، عند دمجه مع الكركم والزنجبيل ، له تأثيرات مضادة للالتهابات على نفس مستوى الأدوية الموصوفة للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة. بالإضافة الى تحسين التهاب المفاصل والأمراض الجلدية وتنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول. ومن المعروف أيضًا أن التوابل متعددة الاستخدامات تعزز امتصاص العناصر الغذائية وتعزز صحة الأمعاء. كما إنه بديل رائع للملح عندما تبحث عن شيء لتوابل وجبتك. فالكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يكون ضارًا بقلبك ، ويرفع ضغط الدم لديك مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

كيفية إضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي اليومي

إن إضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي اليومي أمر سهل ويمكن القيام به دون الكثير من المتاعب. يمكن للشاي والقهوة والمشروبات الدافئة الأخرى استيعاب مسحوق الفلفل الأسود أو حبات قليلة من الفلفل الأسود لتحسين النكهة والمذاق. نادرًا ما يتم تحضير خلطة التوابل دون إضافة الفلفل الأسود. يمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى السلطات والتتبيلات والشوربات.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

فوائد القرنفل

تتوفر براعم زهرة القرنفل على شكل مسحوق وبراعم كاملة ويمكن استخدامها بأي شكل تفضله. تتميز البراعم بالمذاق الحلو والعطري ، ولها العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها تابلاً متعدد الاستخدامات متاح بسهولة ويمكن دمجه في النظام الغذائي اليومي.

القرنفل غني بفيتامين K والمنغنيز والألياف ، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وقد ثبتت فعاليته في مكافحة السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز القرنفل صحة العظام وينظم مستويات السكر في الدم.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

كيفية إضافة القرنفل إلى نظامك الغذائي اليومي

من السهل إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي. يمكن إضافة القرنفل المطحون إلى العديد من الوصفات لأنها تضيف النكهة والمذاق.

كذلك يمكنك إضافته الى الماء المغلي أثناء تحضير الشاي. ويمكنك أيضاً إضافته إلى الأرز كطريقة رائعة للحد من برودة الأرز التي تؤثر على الجهاز التنفسي ، خاصة خلال فصل الشتاء.

هناك طريقة أخرى رائعة يمكنك من خلالها تناول القرنفل وهي صنع مشروب للتخلص من السموم حيث يمكن إضافة التوابل مثل القرنفل وغيرها حسب الذوق والكمية الى شاي القرنفل. أو ببساطة تناول زهرتين مع العسل في الصباح لبناء جهاز مناعة قوي.

طبيب البوابة: أنت بحاجة إلى هذه التوابل لمناعة قوية

ما فائدة شرب ماء القرنفل؟

يمكن لشرب ماء القرنفل كل صباح أن يعزز جهاز المناعة ويحميك من العدوى وحالات الأنفلونزا. يعتبر ماء القرنفل مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الصحية التي يمكن أن تعزز صحتك ومناعتك. كما أنه مصدر كبير للمنغنيز وفيتامين ك وفيتامين ج والكالسيوم والمغنيسيوم.

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