طبيب البوابة: استخدام خل التفاح لعلاج عدوى الجيوب الأنفية

يحتوي خل التفاح على العديد من الفوائد الصحية. باستخدامه ، يمكنك علاج حالات مختلفة مثل ارتجاع المعدة أو حتى استخدامه كمقوي للشعر لجعل شعرك لامعًا.

أيضًا ، خل التفاح جيد في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

ولكن كيف تفعل ذلك؟ دعنا نكتشف كيف:

وصفة شرب عصير التفاح :

المواد:

½ كوب ماء

¼ كوب من خل التفاح

1 ملعقة كبيرة فلفل حار

1 ملعقة كبيرة عسل

1 عصير ليمون طازج

الطريقة:

اغلي الماء.

أضف خل التفاح واتركه على نار متوسطة.

أضف عصير العسل والليمون لإثراء الطعم.

أضف الفلفل الحار، ثم قلب جيدًا.

اشرب العلاج بشكل يومي.

كيف يعمل خل التفاح لعلاج الجيوب الأنفية:

يعمل خل التفاح من خلال الارتباط بمسببات الأمراض ومساعدة جسمك على التخلص منها بشكل أكثر فعالية. يحتوي عصير التفاح على المعادن والفيتامينات والأحماض ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تستهدف الانسداد.

عندما يؤخذ عن طريق الفم ، فإنه يكسر المخاط ويزيلها من المسالك الهوائية ، بينما تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في القضاء على العدوى. أيضا ، المغذيات الغنية في عصير التفاح تعزز جهاز المناعة في الجسم ، لذلك ينصح بتناول 1-2 ملاعق طعام يوميا.

فوائد خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على "فيتامينات ب ، مثل فيتامين أ وفيتامين ب 1 و ب 2 وفيتامين هـ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم".

يمكن لهذه المكونات أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الشخص ، وبالتالي ، يمكن أن تساعد في منع أو محاربة التهابات الجيوب الأنفية.