طبيب البوابة: الفوائد العجيبة لشرب شاي اللافندر

تتوفر العديد من منتجات التجميل وتعطير المنزل برائحة اللافندر. هذا لا يشكل مفاجأة لأن الكثير من الناس لا يستطيعون مقاومة العطر المميز لهذه الزهور البنفسجية. هل تعلم أنه يمكنك أيضًا تناول اللافندر أو الخزامى على شكل شاي؟

على الرغم من أنه ليس من الشائع تناول شاي اللافندر مثل الشاي الأسود أو الأخضر ، إلا أن هناك العديد من متاجر الأطعمة الصحية التي تبيع شاي اللافندر. يمكنك أيضًا تحضير كوب من هذا الشاي إذا كنت تزرع الخزامى في مكان ما في حديقتك. عليك ببساطة نقع ملعقتين من الزهور في كوب من الماء المغلي لبضع دقائق. بعد تصفيتها، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لجعل طعم الشاي حلوًا. على عكس الشاي الأسود أو الأخضر ، لا يحتوي هذا المشروب العشبي على مادة الكافيين ، لذلك لن يبقيك مستيقظًا في الليل أو يجعلك تشعر بالتوتر.

بخلاف عدم احتواءه على الكافيين ، هناك شيء آخر لطيف حول تناول شاي اللافندر وهو أنه يتيح لك الاستمتاع بجميع أنواع الفوائد الصحية. بعض منهم ما يلي:

يساعد على مكافحة الإجهاد

في نهاية يوم متعب في العمل ، من الرائع تناول كوب من شاي اللافندر. وذلك لأن هذا المشروب العشبي له تأثير مهدئ على الجسم والعقل. اشرب شاي اللافندر أثناء الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قراءة رواية أو حتى أثناء الاستحمام.

يخفف الشعور بالقلق

هل ما زلت تشعر بالقلق حتى بعد التنفس العميق أو أي أسلوب استرخاء آخر تعتمد عليه في كل مرة؟ حاول الوصول إلى كوب من شاي اللافندر. تمامًا كما ذكرنا سابقًا ، هذا الشاي العشبي قادر على ارخاء ليس جسمك فقط ولكن أيضًا عقلك. بما أنه لا يحتوي على أي كافيين ، لن يزيد من قلقك.

يحسن المزاج

إذا كنت تشعر بالاكتئاب معظم الوقت ، فكر في شرب شاي اللافندر بشكل منتظم. أظهرت الدراسات أن المشروب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب. أيضا ، يساعد شاي اللافندر على استقرار المزاج ، وبالتالي يمنعك من تجربة تقلبات المزاج.

يعزز صحة القناة الهضمية

يعلم الجميع أن شاي الزنجبيل جيد لمشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والارتجاع الحمضي. في حالة عدم توفر شاي الزنجبيل ، جرب كوبًا من شاي اللافندر بدلاً من ذلك. يقول الخبراء أن هذا المشروب الصحي جيد جدًا في توفير الراحة من اضطراب المعدة ، وتقلصات البطن ، وانتفاخ البطن وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة.

يساعد في الحصول على ليلة نوم جيدة

تناول حبوب النوم عندما تجد صعوبة في الوصول إلى أرض الأحلام ليس دائمًا الحل الأفضل بسبب الآثار الجانبية غير المواتية التي تظهر في اليوم التالي. يساعدك شرب شاي اللافندر قبل الذهاب الى الفراش على تحقيق أقصى قدر من الاسترخاء ، مما يسهل عليك النوم.

يساعد على تخفيف الألم

لديك صداع؟ استمتع بكوب من شاي اللافندر. يمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه إذا كنت تعاني من ألم في الركبة أو الظهر. وذلك لأن الشاي العشبي له خصائص رائعة مضادة للالتهابات ، وفقًا للخبراء.