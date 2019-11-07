طبيب البوابة: ثلاثة مكونات لعلاج الجيوب الأنفية

في هذا الطقس المتقلب، تعد إصابة الجيوب الأنفية هي آخر ما ترغب في إضافته إلى مشاكلك. يبدو أن صداع الجيوب الأنفية يشبه الألم المؤلم داخل وحول تجويف الأنف مع صداع نابض مصحوب بألم لاذع.

تحدث الجيوب الأنفية عندما يتكون المخاط الزائد خلف تجاويف الوجه. وبعبارة أخرى ، فإن التهاب الغشاء المخاطي هو الذي يسبب هذا الألم الذي لا يطاق في الجبهة ويخلق الضغط على الوجه. غالبًا ما لا ندرك خطورة هذا المرض ، بل نتجاهله ونتحمل عواقبه الوخيمة. على الرغم من أن هذه المشكلة مزمنة ، فلا يمكنك الاعتماد دائمًا على الأدوية. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

هذا العلاج المنزلي البسيط سوف يساعدك في التخلص من المخاط الامر الذي يخفف شعورك بالانزعاج.

المكونات:

1 جذر كبير من الفجل

¼ كوب من خل التفاح

نصف كوب عسل

الطريقة:

يقطع الفجل إلى قطع صغيرة. استمر في تقطيعه جيدًا أو يمكن أيضًا اختيار تحويله إلى تناسق يشبه العجينة في الخلاط أو المعالج.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة ، استمر في إضافة الخل والعسل. مع خفقه بشكل جيد. يمكنك أيضًا اختيار إضافة القليل من الملح إلى هذا المزيج.

المحلول جاهز الآن للاستخدام. يمكن تخزينه بأمان في الثلاجة لمدة تصل إلى عام ، واستخدام وعند الحاجة.

تستهلك 1-2 ملاعق كبيرة من الخليط كلما كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن تؤدي المهمة بشكل جيد حقا ويفتح الجيوب الأنفية المسدودة.

الفوائد:

كلنا نعرف فوائد العسل والخل ولكن تذكر أن الفجل عنصر اساسي في الوصفة - وهو أحد الأسباب الرئيسية لكونه فعالًا للغاية ، لذلك إذا كنت حساسًا للذوق ، فاستمر قليلاً.

الفجل دافئ بشكل طبيعي وحار. لذلك عندما تقوم بتقطيعه ، يتم تنشيط المواد الكيميائية الموجودة فيه وتطلق رائحة قوية تساعد على فتح مسام الجيوب الأنفية. امضغه جيدا وسوف تبدأ بالشعور بأن الجيوب الأنفية بدأت في التصريف.

يحتوي الفجل أيضًا على نسبة عالية من الكبريت، والتي تعمل كمضاد حيوي طبيعي للجسم ، وتعمل على طرد المخاط من تجويف الأنف. كما يمكن أن تساعد في علاج التهابات الحلق السيئة.