طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج عدوى المسالك البولية تعد عدوى المسالك البولية واحدة من أكثر الالتهابات البكتيرية شيوعًا التي تحدث عند النساء. يقال أنها مسؤولة عن ما يقرب من 25 ٪ من جميع الإصابات. تدعي التقارير أن حوالي 50-60 ٪ من النساء سوف يعانين من التهاب المسالك البولية في حياتهن.

في حين أن المسالك البولية ليست حالة مهددة للحياة ، إلا أن العدوى الشديدة يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض المزعجة ، بما في ذلك الرغبة الشديدة المستمرة في التبول ، والإحساس بالحرقان أثناء التبول ، والبول المعكر والرائحة القوية وألم البطن.

في معظم الحالات ، يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج الحالة. المضادات الحيوية هي الأدوية التي تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة.

طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج عدوى المسالك البولية

كيف تساعد المضادات الحيوية في علاج التهاب المسالك البولية؟

عادة ما تستمر دورات المضادات الحيوية لعلاج التهاب المسالك البولية عند النساء لمدة خمسة أيام ويمكن أن تمتد إذا لم يتم إزالة العدوى. بالنسبة للرجال ، توصف المضادات الحيوية لفترة أطول من الوقت.

تهاجم هذه الأدوية البكتيريا المسببة للعدوى وتقتلها. يعتمد نوع المضاد الحيوي الذي توصفه على نوع البكتيريا المكتشفة في البول ، وحالتك الصحية الحالية ، وما إذا كان التهاب المسالك البولية غير معقد أو معقد.

التهاب المسالك البولية "غير معقد" يعني أن المسالك البولية طبيعية ، في حين أن المسالك البولية "المعقدة" تعني أن لديك مرضًا أو مشكلة في المسالك البولية. هذا قد يحتاج إلى مزيد من التدخل.

طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج عدوى المسالك البولية

لماذا يجب اللجوء إلى العلاجات المنزلية

المضادات الحيوية هي أفضل خيار علاجي لأولئك الذين يعانون من عدوى شديدة في المسالك البولية. ومع ذلك ، إذا كانت أعراضك خفيفة ، فاستشر طبيبك واسأل عما إذا كان يمكنك علاجها في المنزل ، دون أي مضادات حيوية.

على الرغم من أن المضادات الحيوية تساعد في علاج العدوى البكتيرية ، إلا أنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي والدوخة والغثيان والإسهال وعدوى الخميرة ، كما تشير وكالة الصحة.

علاوة على ذلك ، هناك دائمًا خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية المقاوم للمضادات الحيوية ، وهو نوع من العدوى لا يستجيب لمعظم - أو لأي - من العلاجات الأكثر شيوعًا.

ومع ذلك ، الجأ إلى هذه العلاجات المنزلية لعلاج التهاب المسالك البولية:

طبيب البوابة: علاجات منزلية لعلاج عدوى المسالك البولية

شرب الكثير من الماء

الماء هو الحل الرئيسي لجميع المشاكل الصحية ، بما في ذلك التهاب المسالك البولية. البقاء رطبًا لا يمكن أن يمنع فحسب ، بل يعالج أيضًا عدوى المسالك البولية.

شرب الماء يخفف البول ، مما يجعلك تتبول أكثر ويطرد كل البكتيريا التي تسبب العدوى.

التوت البري قد يساعد في منع التهابات المسالك البولية

على الرغم من عدم وجود بحث قاطع يشير إلى أن التوت البري يمكن أن يعالج أو يمنع التهاب المسالك البولية ، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن عصير التوت البري غير المحلى أو مكملات التوت البري أو التوت البري المجفف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

وذلك لأن التوت البري يحتوي على مادة البروانثوسيانيدين (PACs) ، والتي قد تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية.

تناول البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة تساعد في تنظيم صحة الجهاز الهضمي والمناعة.

بالنظر إلى أن البروبيوتيك تساعد في القضاء على البكتيريا "السيئة" واستبدالها بالبكتيريا "الجيدة" ، مثل الإشريكية القولونية ، يمكن أن تكون فعالة أيضًا في علاج عدوى المسالك البولية والوقاية منها.

عدوى المسالك البولية ، كما نعلم ، تجعل البكتيريا السيئة تحل محل البكتيريا الجيدة في الجهاز البولي التناسلي ، وخاصة تلك الموجودة في مجموعة واحدة تسمى Lactobacillus ومع ذلك ، يمكن للبروبيوتيك استعادة التوازن.

تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يحتوي فيتامين سي على العديد من الفوائد الصحية التي تتراوح بين الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارة مستويات ضغط الدم وتقليل مستويات حمض البوليك في الدم في الجسم.

بقدر ما يتعلق الأمر بالتهاب المسالك البولية ، فإن زيادة تناول فيتامين سي يمكن أن يرفع حموضة البول ، مما يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية. البرتقال والجريب فروت والكيوي والفلفل الأحمر غنية جدًا بفيتامين سي.

لا تحبس بولك

هناك شيء واحد يجب أن تضعه دائمًا في اعتبارك أثناء المعاناة من التهاب المسالك البولية وخضوعك للعلاج وهو أنه لا يجب عليك حبس بولك مطلقًا. بغض النظر عن مدى عدم الراحة ، تبول عندما تشعر بالحاجة. يمكن أن يؤدي حبس البول حتى عندما تضطر إلى التبول إلى تعزيز نمو البكتيريا ، ولهذا من المهم إفراغ المثانة!

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