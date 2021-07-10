طبيب البوابة: ماذا يقول نسيج ولون أظافرك عن صحتك

يمكن أن يمنحك معرفة صحة أظافرك تحذيرات حول بعض الظروف الصحية الاساسية. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون أيضًا منقذًا للحياة! ألقِ نظرة سريعة على أظافرك ولاحظ ما قد يخبئه:

الأظافر الهشة

هشاشة الأظافر تجعلها ضعيفة ومتشققة. لا يزال السبب غير مكتشف ، ولكن هناك العديد من الأسباب الجذرية لذلك. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو الشيخوخة ونقص المغذيات. يمكن أن تكون كيفية تفسخ الأظافر عاملاً محددًا للمرض الأساسي. عندما تبدأ الأظافر في التفسخ أفقيًا ، تسمى الحالة تجلط الأظافر. ولكن عندما ينفصل على طول اتجاه نمو الظفر ، فإن هذا يسمى onychorrhexis الظفر.

الأظافر الشاحبة

الأظافر الشاحبة هي علامة شائعة للشيخوخة. أكثر من 3 من 4 وأربعة بالغين فوق سن الستين لديهم أظافر شاحبة. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الأظافر الباهتة أيضًا علامة على بعض المشاكل الصحية الأساسية:

فقر دم

سوء التغذية

مرض الكبد

فشل القلب الاحتقاني

دائما تحقق مع طبيبك عن نفس الشيء

الأظافر البيضاء

يمكن أن تتحول أظافرنا إلى اللون الأبيض عند إصابة الظفر. ومع ذلك ، إذا تحولت جميع أظافرك إلى اللون الأبيض ببطء ، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. تسمى الأظافر البيضاء ذات الشريط الوردي في الجزء العلوي من فراش الظفر تسمى أظافر تيري ، وقد تشير إلى حالة صحية خطيرة.

قد تشير هذه الأعراض إلى أمراض مثل تليف الكبد والفشل الكلوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني. يمكن أن تدل أظافر تيري على حالة صحية خطيرة ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا علامة على الشيخوخة.

الأظافر الصفراء

يحدث اصفرار الأظافر بشكل شائع بسبب الالتهابات الفطرية. كما أنها موجودة في أيدي متعاطي التبغ المنتظمين. إذا كانت أظافرك الصفراء تقاوم أي علاج فطري ، فقد تشير إلى الصدفية أو مشاكل الغدة الدرقية أو مرض السكري.

يحدث مرض نادر يسمى "متلازمة الظفر الأصفر" (YNS) في المرضى الذين يعانون من مرض رئوي خطير وتورم في الأطراف. على الرغم من أن هذا يحدث فقط في حالات المرضى فوق سن الخمسين ، وأحيانًا عند الأطفال. يمكن أن يختفي YNS من تلقاء نفسه ، ولكن إذا لم يحدث ذلك ، يمكن أن يساعد فيتامين هـ.

الأظافر الزرقاء

هناك عدة أسباب يمكن أن تسهم في ظهور الأظافر الزرقاء:

يمكن أن يتسبب التسمم بالفضة في تكوين رواسب الفضة في فراش الظفر مما يؤدي إلى تصبغ الأظافر. تتفاقم هذه الحالة التي لا رجعة فيها مع زيادة التعرض للفضة.

بعض الأدوية مثل أدوية علاج الملاريا وتنظيم ضربات القلب وعلاج أمراض الكبد يمكن أن تسبب أيضًا تصبغًا أزرق.

يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية أن يكون لديهم أظافر زرقاء. يمكن أن يكون سببها كلا من - العدوى وكذلك الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

تموجات الأظافر

تشكل الثقوب الصغيرة أو "الحفر" علامة كلاسيكية على الصدفية في الظفر. هذه الحالة أكثر شيوعًا عند مرضى التهاب الجلد في أطراف الأصابع وتحدث بسبب التهاب الجلد التأتبي أو التهاب الجلد التماسي التحسسي.

المزيد:

طبيب البوابة: 3 نصائح للتخلص من عادة قضم الأظافر إلى الأبد

طبيب البوابة: 5 اضطرابات صحية تخبرك بها الأظافر