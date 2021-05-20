طبيب البوابة: ما مدى دقة نتائج اختبار الحمل في الليل؟

يمكن أن يكون القرار بشأن موعد إجراء اختبار الحمل للحصول على نتيجة دقيقة مصدرًا رئيسيًا للقلق في بعض الأحيان...

سواء كنت تنتظرين بفارغ الصبر الحمل أو لا ترغب في الحمل، في كلتا الحالتين، فإن آخر شيء تريدنه هو نتيجة غير دقيقة. يعتمد معظمنا على مجموعة أدوات اختبار الحمل في المنزل للحصول على التأكيد الأساسي، وبعد ذلك فقط نختار الاختبار المعملي المناسب. تبلغ دقة اختبارات الحمل المنزلي حوالي 99٪.

ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتأثر بعوامل مثل الدورة الشهرية غير المنتظمة، وانخفاض مستوى الهرمون، وعوامل نمط الحياة وغيرها. وفقًا للاعتقاد السائد، فإن إجراء اختبار الحمل في الصباح هو الأفضل لأن فرص الحصول على نتيجة سلبية زائفة تكون أعلى في الليل. هنا حاولنا معرفة مقدار الحقيقة الموجودة في هذا الادعاء.

هل يمكنك إجراء اختبار الحمل ليلاً؟

لا بأس في إجراء اختبار الحمل ليلاً ، ولكن ما إذا كان القيام بذلك يمكن أن يكون سببًا للنتيجة السلبية أم لا. ذلك لأن اختبار الحمل المنزلي يستجيب لمستوى موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) الموجودة في البول. يتم إنتاج الهرمون بواسطة المشيمة وبحلول اليوم العاشر من الإباضة ، تصل كمية هرمون hCG إلى مستوى يمكن اكتشافه بسهولة بواسطة مجموعة أدوات الاختبار المنزلية. ينصح بإجراء الاختبار في الصباح في الغالب بسبب تركيز البول. نظرًا لعدم شرب الماء أو التبول في الليل ، سيكون مستوى هرمون hCG أعلى في البول وسيكون من السهل اكتشاف ما إذا كنت حاملاً. في الليل ، سيخفف البول وينخفض ​​مستوى هرمون الحمل ، مما يؤدي إلى الحمل السلبي.

ماذا تفعل إذا كان الاختبار سلبياً ليلاً

تعطي مجموعة أدوات اختبار الحمل في المنزل في الغالب نتائج دقيقة ، لكن فرص الحصول على حمل سلبي لا تزال قائمة. إذا كنتِ تحاولين الحمل أو تراقبين أي أعراض مرتبطة بالحمل وأظهرت مجموعة الاختبار الخاصة بك نتيجة سلبية ، نوصيك بإجراء اختبار آخر في الصباح أو بعد بضعة أيام. يمكن أن تؤثر عدة أشياء على نتيجتك ويمكن أن تعطي نتيجة سلبية مثل إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا، وعدم اتباع الاتجاه وغيره.

أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل

أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل هو بعد تأخر الدورة الشهرية. تظهر بعض مجموعات الاختبار نتائج إيجابية في غضون 4 أو 5 أيام قبل الموعد المتوقع للدورة. لكن من الأفضل إجراء الاختبار بعد فترة ضائعة للحصول على نتيجة أكثر دقة وتجنب السلبيات الكاذبة. في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية ، انتظري من 35 إلى 40 يومًا قبل إجراء الاختبار. يفضل إجراء الاختبار في الصباح أكثر من الليل للحصول على نتيجة دقيقة.

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