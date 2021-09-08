طبيب البوابة: 5 أطعمة مغذية لكبار السن الذين ليس لديهم أسنان

الشيخوخة ليست سهلة. هناك العديد من التحديات الصحية الجسدية والعقلية التي يتعين على كبار السن التعامل معها. أحد أكبر التحديات هو فقدان أسنانهم.

حيث من الصعب رعاية الاحتياجات الغذائية لكبار السن إذا لم يكن لديهم أسنان. ترتبط الأسنان بتناول الأطعمة التي تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المطلوبة. عدم وجود أسنان يحد من خياراتهم ولكن هذا لا يعني أنه يتعين عليهم التنازل عن التغذية.

هناك بعض الأطعمة اللينة التي يمكن تقديمها لكبار السن. هذه الأطعمة غنية أيضًا بالتغذية ، مما يجعلها مفيدة لجميع أفراد الأسرة. 5 أطعمة مغذية لكبار السن الذين ليس لديهم أسنان

البيض المخفوق

للبيض سمعة سيئة في رفع مستويات الكوليسترول لدى كبار السن. لكن البيض مليء بالبروتين الذي يمكن أن يساعد في بناء العضلات. ليس هذا فقط ، يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين د وفيتامين ب 12 والكولين والسيلينيوم. يمكنك صنع البيض المخفوق فقط باستخدام بياض البيض للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

مخفوق الفواكه "سموثي"

لا تبدو العصائر رائعة فحسب ، بل إنها مليئة بالطاقة الغذائية. العصائر مفيدة لكبار السن لأنها مليئة بالفواكه والخضروات ويمكنك تناولها دون مضغ. يمكنك استخدام الفواكه والخضروات مثل الموز والفراولة والسبانخ لفوائد مفيدة. يمكنك حتى إضافة ملعقة من مسحوق البروتين إذا كان الشخص المسن يتمتع بهضم جيد.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان سهل التحضير وصحي للأكل ، وهو أحد خيارات الإفطار المفضلة للكثيرين. يحتوي الشوفان على الكثير من العناصر الغذائية وهو ناعم وسهل الأكل. حصة واحدة من دقيق الشوفان تحتوي على أربعة جرامات من الألياف. يمكنك إضافة بعض الزبيب وبذور الكتان والمكسرات لجعل دقيق الشوفان أكثر صحة. يمكنك أيضًا جعلها مالحة بإضافة الخضار.

لبن الزبادي

نعم ، لبن الزبادي هو حقًا وجبة في حد ذاته. إنه مصدر رائع للكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم. كما أنه يحتوي على البروبيوتيك التي يمكن أن تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتساعد في مكافحة أي عدوى خميرة.

الجبن الطري

الجبن أو البانير هو إضافة صحية للغاية يمكنك تقديمها لنظام غذائي لكبار السن. إنه غني بالبروتين ويحتوي على الكالسيوم ، وهو أمر مفيد لهم. يساعد بانير أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

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