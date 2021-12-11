طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم تمامًا مثل روتين الصباح، من الجيد أن يكون لديك روتين مسائي منظم أيضًا. هناك بعض الأنشطة والعادات التي تمنحك عقلًا أكثر وضوحًا ، مما يؤثر بشكل إيجابي على حياتك أيضًا.

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

كيف يمكنني التحقق من صحة دماغي في المنزل؟

فحص الدماغ بسيط وسهل. أنت بحاجة إلى مساحة هادئة وجهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. باستخدام موقع ويب HealthyBrains.org أو تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك الإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بك وخيارات أسلوب حياتك. سيستغرق الفحص الكامل حوالي 20 دقيقة حتى يكتمل.

الآن تعرف على كل ما عليك فعله بعد الساعة 6 مساءً يومياً لعقل صحي وسليم:

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

1. اقرأ

اقرأ كتابًا ، رواية وانظر كيف تثري عقلك. كل يوم ، خذ ساعة لقراءة بضع صفحات. سيساعدك هذا على التخلص من التوتر وبناء خيالك ويعمل على تحسين الاكتئاب وحتى تغيير نظرتك إلى العالم من حولك.

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

2. تبنى هواية

إذا كنت تحب الرسم أو الطهي، فقم بتخصيص بضع ساعات لمتابعة ذلك. هذا يعمل بشكل جيد على سلامتك. أنت لا تعرف أبدًا ، فقد تكون جيدًا في ذلك لدرجة أنه يمكن أن يكون مصدر دخل جانبي لك.

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

3. تمشى

بعد جلوسك طوال اليوم في المكتب أو البيت، خصص وقتا للقيام بالتمارين سواء في الحديقة العامة أو صالة الألعاب الرياضية. سوف تشعر أنك بحالة جيدة ولياقة كذلك لان الاكسجين سوف يتجدد داخل جسمك ويعطيك طاقة إيجابية جديدة.

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

4. لقاء الأصدقاء أو العائلة

قم بإجراء مكالمة هاتفية كل يوم مع صديق مختلف أو أحد أفراد الأسرة. لا تقطع صلتك بالجميع لإنك تشعر بالاكتئاب أو الحزن. لست مضطرًا للتحدث لساعات ، يكفي فقط 5-10 دقائق لتطمئن عن أحوالهم.

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم

5. تعلم شيئا جديداً أو لغة جديدة

إذا كان بإمكانك تسجيل نفسك بعد في دورة تدريبية أو لغة جديدة. أي شيء يضيف قيمة إلى حياتك وسيرتك الذاتية. هذه المهارات الجديدة لا تذهب سدى. يمكنك تطبيقها في مكان آخر وحتى كسب المزيد من المال إذا كنت تستطيع إتقانها.

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