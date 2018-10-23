خطوات مهمة عليك اتباعها أثناء الشوي بالمنزل

من الخطأ الشائع ترك اللحوم لتصل إلى درجة حرارة الغرفة

لطهى الطعام بالشواية له متطلبات حتى يخرج الطعام كامل الطهي وبأحسن حال، ففي السطور القادمة نقدم لك نصائح مهمة ستحتاجينها أثناء الشوي بالمنزل:

1- عدم تنظيف الشواية:

قد تتراكم بقايا الطعام في أركان الشواية عند تركها دون تنظيف إلى حد التعفن. ويُنصح بتنظيف الشواية بعد تسخينها قبل الاستخدام، ويمكنكِ تنظيفها باستخدام ورق المطبخ، أو عبر الاستعانة ببصلة مقطوعة إلى نصفين، أو باستخدام كرة من ورق الألومنيوم وتمريرها على الأسياخ.

2- استخدام الأدوات غير المناسبة:

تجنبي استخدام الأدوات قصيرة اليد، كيلا تصابي بالحروق، واستخدمي الشوك وملاقط الشواء، واحرصي على عدم استخدام الشوكة في تقليب اللحم لأنه قد يفقد عصارته.

3- انتظار أن تصبح اللحوم في درجة حرارة الغرفة:

من الخطأ الشائع ترك اللحوم لتصل إلى درجة حرارة الغرفة، الأمر الذي يُقصد به تعجيل عملية الطهي، والأفضل طهي اللحوم باردة، ما يسمح لكِ بالتحكم في درجة حرارتها.

4- السماح بالتصاق الطعام بالأسياخ:

للتغلب على التصاق الطعام بأسياخ الشوي، يمكنكِ إضافة بعض الزيوت الطبيعية إلى الأسياخ، ويمكنك أيضًا دهن اللحوم أو الخضروات نفسها بالزيت مباشرة.

5- اشتعال النيران وخروجها عن التحكم:

عادة ما تتصاعد ألهبة النيران عند سقوط الدهون عليها، وقد يؤدي الأمر إلى حرق الطعام أو وقوع بعض الحوادث. لذلك، يفضَّل الاحتفاظ بزجاجة مياه على مقربة منكِ لإخماد النيران إذا استدعي الأمر.

6- تقديم الطعام فور إخراجه من الشواية:

اتركي الطعام بعد إخراجه من الشواية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، لكي تنتشر العصارة داخل قطعة الشواء.

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