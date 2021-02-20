طرق بسيطة لمحاربة تقدّم السن!

على الرغم من أننا تعلمنا الاستمتاع بالجمال الطبيعي للبشرة في الأشهر الطويلة من العزل المنزلي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، لكن كثرة استخدامنا للشاشات بأنواعها واللقاءات الرقمية من خلال البرامج المختلفة عبر الإنترنت مثل زووم وغيره، كان له تأثير سلبي على البشرة من حيث فقدان الحيوية والجفاف والإجهاد.

وعلى الرغم من استحالة إيقاف علامات تقدم سن البشرة الطبيعية بالكامل، سيرشدنا أحد خبراء هيدرافيشل إلى كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة مع بداية هذا العام الجديد والمعالجات الفعّالة التي يمكن تجربتها لتضفي مزيداً من التوهج والنضارة إلى البشرة.



انتبهي إلى تعرّض بشرتك للشمس داخل المنزل

نعم هذا صحيح، لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية (وبالتحديد نوع UVA) يمكنها اختراق النوافذ في منزلك ومكان عملك والتسبّب بظهور التجاعيد والبقع البنية.



اشربي الشاي الأخضر

يساعد مركب إيبيجالوكاتشين جاليت (EGCG) في الشاي الأخضر على منع تحطم الكولاجين في البشرة ومنع تلف الحمض النووي DNA فيها بسبب أشعة الشمس الضارة (وكلها عوامل تؤدي إلى ظهور التجاعيد).



تجنبي التوتر الزائد

يؤدي التوتر إلى زيادة إفراز الجسم للهرمونات مثل الكورتيزول الذي يُعرف بهرمون التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز البشرة للزيوت وانخفاض قدرتها على مقاومة البكتيريا المسببة للحبوب والبثور.



اختاري منظّفاً جيداً ومناسباً لبشرتك

إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، فعليك الاهتمام باختيار غسول مناسب للوجه وقد يكون أكثر أهمية حتى من المرطّب. تحتاجين إلى منظّف خال من الصابون لأنه يساعد على تعويض حاجز الترطيب في البشرة. اختيارك الصحيح لمنظّف البشرة يمكن أن يجنب بشرتك الجفاف والأكزيما والإصابة بالصدفية فلا تضطرين إلى معالجة هذه المشكلات بعد ظهورها.



اختاري منتجات الشعر المحتوية على الماء

تحتوي الكثير من منتجات الشعر مثل أنواع البلسم والكريمات ومنتجات التصفيف وزيادة حجم الشعر على الزيوت أو الشمع التي يمكنها أن تسد المسامات وتتسبب بظهور الحبوب خاصة في منطقة الجبهة والظهر وخط الشعر. اختاري منتجات العناية ذات القاعدة المائية.



احرصي على جلسة عناية بالبشرة مرة في الشهر

تماماً كما تعتنين بأسنانك كل يوم، يجب الانتظام في دعم روتين العناية ببشرتك عن طريق المعالجات المحترفة. معالجات التنظيف العميق، والتقشير، والترطيب تمنحك بشرة ناعمة ونضرة ومتوهجة بنحو فوري ملحوظ.

تُعد معالجة هيدرافيشل العناية المحترفة رقم 1 التي يوصي بها خبراء البشرة، وهي مثالية من حيث ملاءمتها جميع أنواع البشرة وكذلك من حيث المرونة، إذا يمكن تطويعها حسب احتياجات البشرة الفردية.

تتضمن عناية هيدرافيشل بالبشرة ثلاث خطوات هي التنظيف وتنقية المسامات من الشوائب والأوساخ والترطيب باستخدام أنواع السيروم التي تتغلغل في المسامات لترطيب البشرة. يُنصح بالحصول على جلسة عناية هيدرافيشل كل 4-8 أسابيع حسب الأهداف الفردية واحتياجات البشرة.