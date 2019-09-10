طماطم مطبوخة مع جبن الموزاريلا والبارميزان

الطماطم المخبوزة هي طبق جانبي سريع للغاية أو فاتح الشهية لأي مناسبة! هذه الطماطم المخبوزة بالجبنة مع جبنة الموزاريلا والبارميزان بسيطة للغاية ولكنها لذيذة بشكل لا يصدق.
المكونات:
4 شرائح طماطم رومي
1 كوب جبنة الموزاريلا
1 كوب جبنة بارميزان مقطعة
نصف كوب ريحان طازج مفروم
زيت الزيتون
الطريقة:
يسخن الفرن إلى 400F
توضع شرائح الطماطم على ورقة خبز مبطنة
توضع طبقة من جبنة البارميزان على كل بندورة ثم توضع طبقة من جبنة الموزاريلا
يرش الريحان المفروم على كل شريحة بندورة
ترطب بخفة بزيت الزيتون
تخبز لمدة 8-10 دقائق أو حتى تذوب الجبنة
تترك لمدة 2-3 دقائق لتحمر الجبنة
تقدم على الفور.
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