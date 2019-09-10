طماطم مطبوخة مع جبن الموزاريلا والبارميزان

الطماطم المخبوزة هي طبق جانبي سريع للغاية أو فاتح الشهية لأي مناسبة! هذه الطماطم المخبوزة بالجبنة مع جبنة الموزاريلا والبارميزان بسيطة للغاية ولكنها لذيذة بشكل لا يصدق.

المكونات:

4 شرائح طماطم رومي

1 كوب جبنة الموزاريلا

1 كوب جبنة بارميزان مقطعة

نصف كوب ريحان طازج مفروم

زيت الزيتون

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400F

توضع شرائح الطماطم على ورقة خبز مبطنة

توضع طبقة من جبنة البارميزان على كل بندورة ثم توضع طبقة من جبنة الموزاريلا

يرش الريحان المفروم على كل شريحة بندورة

ترطب بخفة بزيت الزيتون

تخبز لمدة 8-10 دقائق أو حتى تذوب الجبنة

تترك لمدة 2-3 دقائق لتحمر الجبنة

تقدم على الفور.