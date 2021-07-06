يُعتبر عيد الأضحى أهم عيدين عند المسلمين إلى جانب عيد الفطر. يحتفل المسلمون بالأضحى سنويا بعد وقفة يوم عرفة خلال الحج حيث يقومون بذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى على مدى أربعة أيام يتخللها نحر الأضاحي واللقاءات العائلية والاحتفالات التي تدخل الفرح والابتهاج إلى النفوس.

ويأتي عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية، وهو أحد العيدَين المعتمدَين في الإسلام، ويسمّى أيضا يوم "الحج الأكبر" لأن الحجاج يؤدّون فيه أغلب أعمال الحجّ.

ويمثل هذا اليوم فرصة لتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء، وارتياد المراكز الترفيهية والمناطق الخضراء للاحتفال بالعيد.

يتميز عيد الأضحى عن نظيره الفطر، الذي يحل اليوم الأول من شهر شوال، أن تكبيراته تبدأ مع مطلوع شهر ذي الحجة.

وشرع الإسلام صلاة العيدين، الفطر والأضحى، في السنة الأولى من الهجرة وهي فرض كفاية عند الحنابلة والإمامية، وسنة مؤكدة عند المالكية والشافعية، وواجبة عند الحنفية.

عدد تكبيرات صلاة عيد الاضحى 2021

عدد تكبيرات صلاة العيد عند الحنفية

طبقا للمذهب الحنفي فإنّ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 3 فقط يؤديّها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، ويرفع يديه عند كل تكبيرة سواء كان إماماً أو مأموماً، ويُستحَبّ أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الأعلى.

وفي الركعة الثانية لا يختلف عدد التكبيرات عن الأولى، لكنّها تكون بعد قراءة الفاتحة، ويستحبّ له أن يقرأ بعدها سورة الغاشية، وبالتالي فإنّ عدد التكبيرات في الركعتين 6 تكبيرات فقط.

عدد تكبيرات صلاة العيد عند الشافعية

وفقاً للمذهب الشافعي فإن عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى هي 7 يُؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، رافعاً يديه إلى محاذاة كتفيه عند كل تكبيرة.

ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى زمناً يسيراً كزمن قراءة آية معتدلة، ويُسَنّ للمصلي أن يقول في زمن الفصل: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، ثم يتعوّذ ويقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم.

الركعة الثانية يؤدّيها المصلي كما الركعة الأولى، لكن عدد التكبيرات تكون 5 فقط دون تكبيرة الانتقال قبل البدء بالقراءة.

عدد تكبيرات صلاة العيد عند المالكية والحنابلة

يتفق المذهبان المالكي والحنبلي في عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى، وقالوا إنّ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 6، يؤدّيها المصلّي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل القراءة.

ويؤدّي الركعة الثانية كما الأولى، لكنّه يكبر 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام من السجود، لما رواه أبو داوود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت إنَّ "رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّرُ في الفطرِ والأضحى في الأولى سبعَ تكبيراتٍ وفي الثانيةِ خمسًا".

وفقاً للمذهبين تعتبر كل تكبيرة سنة، ويرفع المصلي يديه مع كل واحدة منها قائلاً: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على محمد النبي وآله وسلّم تسليماً كثيرا".

تكبيرات العيد عند المسلمين يعني: تعظيم الله تعالى، وتنزيهه عن أيّ نَقص، وفيه معنى الثناء على الله تعالى أيضاً، ويُكبّر المسلم أثناء صلاته، وفي ندائه للصلاة، وفي مَوضع الذِّكر المُطلَق الذي يقصد منه تبجيل الله تعالى.

يأتي عيد الأضحى وهو العيد الثاني للمسلمين في اليوم العاشر من ذي الحجة، أي بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي يَشهد الله تعالى لعباده من الحجّاج أمام ملائكته بأنّه قد غفر لهم ذنوبهم، لذا يأتي يوم عيد الأضحى بعدها لشُكر الله تعالى على نعمته، أمّا صلاة عيد الأضحى فحُكمها واجب وجوباً عينيّاً، وليس لها لا أذان ولا إقامة، ويكون وقتها في صباح أوّل يومٍ من أيام عيد الأضحى بعد صلاة الفجر.

تكبيرات العيد الاضحى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

كم عدد تكبيرات صلاة عيد الاضحى؟

من المستحب القيام بالتكبيرات في صلاة عيد الأضحى، وتُقسم التكبيرات في هذه الصلاة إلى قسمين، هما:

التّكبير المُطلق: ويبدأ هذا النوع من التكبير مع بداية شهر ذي الحجة، وهذا ما ينصّ عليه المذهب الحنبلي وابن باز وابن رجب، وينتهي مع دخول وقت الغروب لآخر يوم من أيام التشريق.

التكبير المقيد: وهو التّكبير بعد الصلوات الخمس المفروضة، وحكمه مشروع حسب ما ورد عن ابن تيميّة وابن كثير والنووي وغيرهم، ويبدأ التكبير المقيّد وقت صلاة الفجر ليوم عرفة، وينتهي مع وقت صلاة العصر لآخر يوم من أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ومن السنّة أن يبدأ الرّجال في التكبير لصلاة عيد الأَضحى فور خروجهم من منازلهم إلى مكانِ أداء الصلاة، وهذا ما نصّ عليه المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي.

تكبيرات عيد الأضحى



من صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.

أنواع ووقت تكبيرات عيد الأضحى

التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية.

صيغة تكبيرات عيد الاضحى

تكبيرات العيد مكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

تكبيرة الإحرام في صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها : " التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.

مظاهر عيد الأضحى

مظاهر عيد الأضحى التكبير:

حكمه سنة مؤكدة؛ حيث إنّ المسلمين يكبرون من صباح يوم عرفة، وحتى عصر آخر يوم من أيام التشريق.

مظاهر عيد الأضحى صلاة العيد:

يصلي المسلمون يوم العيد ركعتي صلاة العيد، أما حكمها فهي فرض كفاية، وبعض العلماء أشار إلى أنها سنة مؤكدة، وهي عبارة عن ركعتين، يكبر المصلون في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويجوز أن تُصلّى جماعة أو بشكل فردي.

مظاهر عيد الأضحى ذبح الأضاحي:

يذبح المسلمون بعد صلاة عيد الأضحى الأضاحي، ومن الأمثلة على الأضاحي التي يذبحها المسلمون: الأغنام، والأبقار، حيث يوزعونها على الفقراء والمساكين.

مظاهر عيد الأضحى التهنئة بالعيد:

وذلك من خلال المصافحة والتقبيل، فيسلّم المصلون على بعضهم البعض، ومن السنة أن يقول المسلم لأخيه المسلم: (تقبل الله طاعتنا وطاعتكم).

مظاهر عيد الأضحى تقديم العيدية:

وهي عبارة عن هدية تُقدَّم للصغار والنساء والأخوات.

مظاهر عيد الأضحى صلة الأرحام: من المستحب أن يزور المسلم أقاربه في العيد ليطمئن عليهم ويسلم عليهم.

مظاهر عيد الأضحى السياحة والخروج مع العائلة:

يستغل بعض المسلمين الإجازة في عيد الأضحى بالخروج مع أصدقائهم وعائلاتهم للتنزه، بينما يفضل بعضهم السفر إلى بلدان مجاورة لقضاء الإجازة.

مظاهر عيد الأضحى إقامة الولائم يوم العيد:

حيث يدعو بعض المسلمين أقاربهم وأصدقاءهم على وليمة من لحم الأضحية. ارتداء الملابس الجديدة والتطيب: يسن للمسلم يوم العيد أن يغتسل، ويلبس أجمل ملابسه، ويضع الطيب.

مظاهر عيد الأضحى تقديم الحلوى في العيد:

يقدم المسلمون في عيد الأضحى الحلوى والقهوة العربية، ومن أنواع الحلوى التي يقدمونها: الكعك المصنوع بالتمر، والشوكولاتة والسكاكر.