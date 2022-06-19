عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف ليست كل أقمشة فساتين الزفاف مصنوعة بالتساوي. بعض الأقمشة مناسبة بشكل أفضل للنقوش الدقيقة، والبعض الآخر رائع للمظهر الأنثوي الناعم، والبعض الآخر مناسب أكثر للفساتين الفاخرة المبهرة. قبل البدء في رحلة شراء فستان الزفاف، تعرفي على ما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بالقماش.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

تعالوا لنتعرف أكثر عن هذه الأقمشة الرائعة ولماذا يعد كل منها اختيارًا ممتازًا للفساتين.

1. الساتان

من المعلومات الخاطئة والشائعة عن "الساتان" أنه من الألياف، وهذا غير صحيح. يمكنك الحصول على الساتان المصنوع من الحرير الخالص أو البوليستر بالكامل أو مزيج من الاثنان معاً. وينطبق الشيء نفسه على الدانتيل والتول والتفتا - أي قماش تقريبًا. بشكل عام ، تتنفس الأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية بشكل أفضل ، ولكنها قد تكون أيضًا أكثر تكلفة أو تتجعد بسهولة ، وبالتالي ظهور التوليفات والمواد التركيبية.

الساتان هو أحد أقمشة فساتين الزفاف الأكثر شيوعًا وتنوعًا ودائمًا. يتميز الساتان بلمسة نهائية ناعمة مع الكثير من الجسم ، مما يجعله مثاليًا للفساتين الأكثر تنظيمًا. إنه قماش داعم يعمل مع كل نوع من أنواع الجسم وهو اختيار جيد للتصاميم المختلفة. يميل معظم الساتان المستخدم في فساتين الزفاف إلى أن يكون 100٪ من الحرير.

نظرًا لأن الساتان يميل إلى أن يكون نسيجًا أكثر سمكًا ، فهو أيضًا اختيار جيد لحفلات الزفاف ذات الطقس البارد، وخاصة ساتان الدوقة.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

2. شارميوز (Charmeuse)

شارميوز هو قماش خفيف وغني مع ستارة جميلة ولمعة لامعة. عادة ما يكون مصنوعًا من الحرير ، ولكن يمكن أيضًا صنعه من الألياف الاصطناعية. يتمتع قماش شارميوز بتأثيره السائل والرائع ، لكنه ليس متسامحًا مع ثنيات الجسم". غالبًا ما يقوم المصمم بقصه () ويستخدم في فساتين الأعمدة ، يعتبر charmeuse فاخرًا بشكل لا يصدق ، لكنه يظهر كل عيب.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

3. الشيفون

الشيفون شفاف وخفيف الوزن بشكل لا يصدق ، الشيفون هو قماش خفيف منسوج. نظرًا لأنها شديدة الشفافية ، غالبًا ما تستخدم في طبقات أو كتراكب لنسيج أكثر قوة. يتميز هذا القماش الرقيق بمظهر عائم وخفيف الوزن ، ولكنه يتآكل ويتعطل بسهولة.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

4. الأورجانزا

الأورجانزا هو قماش منسوج شفاف وخفيف الوزن مصنوع تقليديًا من الحرير. الأورجانزا أكثر صلابة من الشيفون. في حين أن الفساتين المصنوعة من الشيفون ، فإن الأورجانزا أكثر تنظيماً ، على الرغم من أنها لا تزال خفيفة وأثيرية ، مما يجعلها مثالية لحفلات الزفاف في الطقس الدافئ. إنه أيضًا نسيج رقيق للغاية ، لذا احترس من العوائق والشد.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

5. التول

هل تعرف القماش الخفيف الذي يشبه الشبكة الذي صنعت منه تنورات راقصة الباليه؟ هذا تول. التول شفاف مع نسيج يشبه الحبكات له إحساس شفاف وجيد التهوية. يمكن أن يتضمن القماش تصميمات الدانتيل أيضًا. إنه نسيج رقيق للغاية ، يسهل تثبيته على المجوهرات.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

6. الدانتيل

الدانتيل هو أحد مواد فساتين الزفاف التي تضيف الكثير من النعومة إلى أي ثوب. غالبًا ما يستخدم الدانتيل كتركيب أو تفاصيل ، ويأتي الدانتيل في مجموعة متنوعة مذهلة من الأساليب. كما هو الحال مع التول ، فإن النسج المفتوح يجعلها عرضة للعقبات. يُطلق على الدانتيل اسم المدينة التي تم إنتاجها فيها في الأصل. بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من الدانتيل هي:

شانتيلي: دانتيل مفتوح ومفصل للغاية بحدود محددة

آلنشون: دانتيل يتميز بزخارف جريئة على الشبكة ومزخرف بخيط

فينيز: دانتيل أثقل وأكثر نسيجًا يستخدم غالبًا في حفلات الزفاف الشتوية

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

الدليل النهائي لشراء فستان الزفاف

بينما يمكنك العثور على أقمشة أخرى غير الساتان ، والشاميز ، والشيفون ، والأورجانزا ، والتول ، والدانتيل، فهذه هي أكثر الأقمشة التقليدية المستخدمة لفساتين الزفاف. الاهتمام بأنواع معينة من الحرير (ميكادو ، ورادزيمير ، وجازار) آخذ في الازدياد. والجدير بالذكر أن الجازار هو القماش الذي استخدم لفستان زفاف كيت ميدلتون.

عروس البوابة: أهم 6 أقمشة تستخدم في فساتين الزفاف

أسئلة شائعة

ما هو أفضل قماش لفساتين الزفاف؟

لا يوجد قماش أفضل من الأقمشة الأخرى لفستان زفافك. كل ذلك يعود إلى التفضيلات الشخصية وما تريدينه من فستان زفافك. على سبيل المثال ، الساتان هو نسيج أكثر سمكًا وقد يكون أفضل لعرائس الشتاء ، بينما الأورجانزا أخف وخيار رائع للعرائس في الصيف. ضع في اعتبارك الطريقة التي تريد أن يتحرك بها فستانك وابحثي عن أفضل قماش يناسبك.

هل يمكنني إعادة استخدام قماش فستان الزفاف الإضافي الخاص بي؟

نعم! تقوم العديد من العرائس بإعادة استخدام أقمشة فساتين الزفاف. استشيري الخياطة أولاً ثم ابحثي عن التصاميم التي تناسب نوع القماش للحصول على فستان عملي أكثر.

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