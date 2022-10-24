عروس البوابة: 11 خاتم تجلب الحظ السعيد هل أنت مغرمة، مخطوبة أم عروس جديدة تبحث عن خاتم ثمين وذو معنى؟ مهما كان وضعك الاجتماعي يمكنك اختيار واحد من هذه الخواتم المميزة التي يصنفها فنغ شوي على انها خواتم تجلب الحظ.

عروس البوابة: 11 خاتم تجلب الحظ السعيد

خواتم فنغ شوي

ارتداء خواتم فنغ شوي ليس بالأمر الصعب الذي قد تتوقعه. كقاعدة عامة ، يُقال إن على المرء أن يرتدي الحجر الذي يناسب طاقته ويتوافق مع متطلباته في وظيفته أو عمله. لذا ، يجب أن تقرأ وتبحث أكثر عن كل حجر ثم تختار الحجر الذي تشعر بالانجذاب إليه أكثر.

ملحوظة: يُنصح باستشارة خبير فنغ شوي عند البحث عن خاتم فنغ شوي مناسب. هذا مجرد تحليل عام لخواتم فنغ شوي ونوع التأثير الذي يمكن أن تحدثه على الفرد.

عروس البوابة: 11 خاتم تجلب الحظ السعيد

11 حجر كريم ومعانيها حسب فنغ شوي

كل الأحجار الكريمة المستخدمة في خواتم فنغ شوي لها معنى معين مرتبط بها ، ويمكنك إنشاء فنغ شوي جيد من خلال ارتدائها. إليك أهم الأحجار الكريمة وما تعنيه في عالم فنغ شوي:

الجمشت "الامتيست": حجر كريم يساعد على جذب الرخاء في حياتنا. من المعروف أيضًا أن لون هذا الحجر ، البنفسجي ، ينشط الشاكرا التي تجلب الكرم والوفرة في حياة الناس. ميزة خاصة أخرى للجمشت هي أنها تساعد على استقرار الطاقة السلبية وتوازنها. الالماس الأسود: إذا كنت ترغب في دعوة بعض الحكمة والمعرفة إلى حياتك ، يوصى باستخدام الالماس الأسود في خواتم فنغ شوي. الأسود هو رمز القوة والنضج والأصل ويرتبط بعنصر الماء في خريطة باغوا. السترين: أفضل جزء في حجر السترين هو قدرته على تطهير نفسه وعدم التمسك بأي طاقات سلبية. ارتديه في خواتم فنغ شوي للتواصل مع عناصر الأرض بفضل اللون البرتقالي والأصفر. ارتدي السترين إذا كنت تريدين أن تشعري وتبقى على الأرض. الالماس: حجر رائع بخطوط محددة بوضوح ، الالماس حجر قوي للغاية عند ارتدائه في خواتم فنغ شوي. لونه الكريستالي يجعله جزءًا من العنصر المعدني الذي يربطه بالأرض. والماس يستمد قوته من أعماق الأرض ويساعدك على الثبات في أصعب الظروف. الزمرد: حجر مذهل بلونه الأخضر العميق ، يتصل الزمرد بشاكرا قلبك كجزء من فنغ شوي. وهو عظيم للنجاح في الحياة الأسرية والعلاقات ، الزمرد يجلب الكثير من حسن النية والازدهار واللطف في حياتك. العقيق: لون حجر العقيق أحمر ، مما يجعله حجر كريم قوي في فنغ شوي. عند ارتدائها كجزء من خواتم فنغ شوي ، يمكن استخدام أحجار العقيق للحماية والتنقية. اليشم: حجر للشفاء وحجر للنمو ، يعتبر اليشم من أكثر الأحجار المحبوبة في ثقافات آسين. حجر جميل ودائم ، اليشم في خواتم فنغ شوي يرتبط بعنصر الخشب ويمكن أن يعطي طاقة حياة إيجابية لأي شخص يرتديه. الأوبال: من المعروف أن أحجار الأوبال ، بألوانها الشبيهة بألوان قوس قزح ، تمتلك قواها الخارقة. وبالطبع ، فإنها تجلب المرح والبهجة إلى حياتك عندما ترتديها في خواتم فنغ شوي. اللؤلؤ: إذا فكرت في كيفية تشكل اللؤلؤ في المحار في أعماق المحيطات ، فمن السهل أن تفهم لماذا يرمز إلى النمو ومن المعروف أنه يتغلب على العقبات. عندما ترتديها في خواتم فنغ شوي ، فإنها تجلب اللطف إلى حياتك. الياقوت الأحمر: اللون الأحمر المذهل للياقوت يعمل كالسحر عند استخدامه لجذب الإبداع بمساعدة خواتم فنغ شوي. تدعو طاقة النار المرتبطة بهذا الحجر الكريم إلى الإلهام والتقدير ؛ قد يساعدك أيضًا على أن تكون مشهورًا. الياقوت الأزرق: اللون الأزرق وخاصة الياقوت متصل بعنصر الماء وشاكرا الحلق. عندما ترتدي الياقوت الأزرق في خواتم فنغ شوي ، فإنه يجلب تحولًا إيجابيًا في قدرات الاتصال لديك وقد يساعد أيضًا في تعميق روحانياتك.

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