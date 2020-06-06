عصير الشمندر بالتفاح والجزر لتنظيف الكبد والكلى

عصير الشمندر يحتوي على فوائد عديدة وفيتامينات مفيدة. يصلح للحفاظ على صحة القلب ويخلص الجسم من الكوليسترول الضار. فهو يحتوي على فيتامين بي وسي والكالسيوم والحديد والصوديوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم. كما أنه يحارب الشيخوخة ويفيد الكبد والبنكرياس والكلى. وإذا أضفنا له الجزر أو التفاح فإن الفوائد تكون عظيمة. هام جدًا في برامج الحمية الغذائية.

المقادير:

2 ثمرة شمندر

2 حبة تفاح شرائح

1 حبة جزر شرائح

2 ثمرة رمان حبوب

2 ملعقة عسل

الطريقة:

اغسلي البنجر جيدًا وقشريه وضعيه على النار يغلي لمدة 15 دقيقة.

ضعيه بعد أن يبرد في الخلاط ومعه باقي الفاكهة المقطعة واضربي حتى يختلط المقادير معًا.

أضيفي العسل وقلبي حتى يذوب وقدميه.