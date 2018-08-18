ما هو أكثر يوم إحباطاً في الأسبوع بالنسبة لك؟

عادة لا يبدأ صباح أول يوم عمل في الأسبوع بالبهجة والسعادة، ولا سيما أولئك الذين يعلمون بدوام رسمي صباحي. بالنسبة للكثيرين يبدو أن ليلة اول يوم في عطلة الأسبوع قد بدأت للتو لتنتهي بسرعة مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، تبدو عطلة نهاية الأسبوع المقبل بعيدة جداً، وهناك أكوام من المهام والوظائف تنتظر الانجاز. ولكن من المدهش أن أول يوم عمل في الأسبوع والذي قد يصادف الاحد في الدول العربية والاثنين في أغلب دول العالم ليس هو اليوم الأكثر احباطاً في الأسبوع ، في الواقع ، هناك دراسة لدعم هذه الفكرة.

وفقا لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد ، فإن يوم الثلاثاء هو ما يجعلك تشعر بأنك الأكثر بؤسا خلال الأسبوع بأكمله.

من المثير للاهتمام ، أن البحث أجري بطريقة ذكية للغاية. حيث استخدم الباحثون تطبيقًا جوّالًا لقياس مزاج 22000 مشارك لأكثر من شهرين. حيث أرسل المتطوعون رسائل مرتين في اليوم يسألونهم عن شعورهم ، وأين كانوا ، وماذا كانوا يفعلون ، ومن كانوا معه.

ثم تم تحليل هذه البيانات المكثفة وصُدم الجميع بالنتيجة حيث وجدوا أن يوم الثلاثاء هو أسوأ يوم في الأسبوع. وقد أوضح جورج ماكرون ، أحد الباحثين ، "يبدو من المعقول أن عطلة نهاية الأسبوع لم تنتهِ يوم الاثنين" ، وأن الناس يميلون إلى أن يكونوا أكثر قتامة يوم الثلاثاء ، حيث أن عطلة نهاية الأسبوع لا تزال بعيدة ثلاثة أيام.

أما اليوم الأكثر سعادة فكان بلا منازع اليوم الذي يسبق إجازة عطلة نهاية الأسبوع أو الخميس بالنسبة للدول العربية.