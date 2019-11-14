علاجات طبيعية لعلاج قشرة شعر الحواجب

هل سبق وتعاملت مع قشرة فروة الرأس، لا شك انك تعلمين مدى ازعاجها. لكن قد يكون الأمر أكثر إحباطًا عندما تبدأ الرقائق الجافة في الظهور على الحواجب. معظم الناس يفركونه للتخلص منها، لكن القيام بذلك يمكن أن يجعل الوضع أسوأ. فالقشرة البيضاء على الجلد ليست بسبب جفاف الجلد ، لكنها في الواقع قشرة رأس ناتجة عن عدوى فطريات. يمكن أن تظهر قشرة الرأس في أي مكان به بصيلات الشعر، والتي يمكن أن تحدث بسبب الطقس البارد أو المناخ الجاف أو استخدام منتجات العناية الشخصية المهيجة أو الحساسية. من المهم أن تهتم بحاجبيك بشكل مناسب لتتخلص من مشكلة جفاف الجلد.

فيما يلي سبعة علاجات منزلية للتخلص من هذه المشكلة :

زيت اللوز

تدليك الحواجب مع بضع قطرات من زيت اللوز الدافئ سيساعدك على التخلص من قشرة الرأس. يمكنك القيام بذلك في الليل قبل الذهاب إلى السرير. زيت اللوز يمنع تساقط شعر الحاجب. تذكر أن تغسل وجهك في صباح اليوم التالي.

جل الصبار

جل الصبار هو حل ممتاز لجميع أنواع البشرة. ضعي بعض هلام الصبار النقي على الحواجب واشطفه بماء فاتر.

ملح الطعام

الملح هو علاج طبيعي فعال لعلاج مشكلة القشرة. الملح يقشر الجلد أسفل الحواجب ويزيل القشرة. خذ قليلًا من ملح الطعام وافركه بلطف على حاجبيك.