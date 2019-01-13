4 وصفات طبيعية لتخفيف التهاب الحلق

العسل والليمون من بين الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق

في فصل الشتاء وفترات التقلبات المناخية يصاب الإنسان بنزلات البرد أو الأنفلونزا، وهى أمراض شائعة، وترتبط بها في أغلب الأحيان التهابات الحلق، أو التهابات الحنجرة.

وقد تزول معظم التهابات الحلق تماماً مع الراحة التامة وتناول المشروبات الساخنة لعدة أيام، ولكن قد تتطلب الكثير من الإصابات الخطيرة عناية طبية خاصة، بالرغم من أنها ليست مشكلة صحية خطيرة، ولكن الأمر قد يكون مؤلمًا جداً ويمكن أن يسبب الألم عند البلع أو الكلام لذا نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تخفيف التهاب الحلق والتخلص من تلك الإصابة بسرعة، ومن بين هذه الوصفات وفقا لما ذكره موقع "المصري اليوم":

- وصفة العسل والليمون :

تعتبر وصفة العسل والليمون من بين وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق حيث أشار الباحثون إلى أن العسل يحتوى على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة.

- الشاي بالماء الساخن:

تقديم الشاي بالماء الساخن وملعقة صغيرة من العسل مع نصف ليمونة، هو الدواء القابض للمساعدة في القضاء على التهابات الحلق والتخلص من البلغم.

- المياه المالحة:

تعتبر وصفه المياه المالحة من بين الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق حيث إن المياه المالحة لها نتيجة مؤثرة وفعالة في القضاء على التهابات الحلق، عن طريق تناول كوب من الماء الدافيء+1/2 ملعقة صغيرة من الملح، تمزج ويغرغر بها 3 مرات في اليوم لا أكثر ثم قم ببصق المياه بعد الغرغرة مباشرة.



- وصفة العرقسوس:

يعتبر العرقسوس من الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الحلق، فهو خيار فعال لعلاج التهابات الحلق، فقط عند مزجه مع الماء، فعبر الغرغرة يمكن الحصول على نتيجة طيبة، وتقليل السعال الناتج عن الالتهابات.

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