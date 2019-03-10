9 طرق للوقاية من مرض الزهايمر

يؤثر مرض الزهايمر على أكثر من 27 مليون شخص في جميع أنحاء العالم

يؤثر مرض الزهايمر على أكثر من 27 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهو مرض يشبه الخرف إلى حد كبير وهو عبارة عن فقدان القدرة المعرفية ويشمل عدة أعراض منها:

الارتباك، فقدان الذاكرة على المدى القصير، تقلبات المزاج والصعوبات في استخدام اللغة وفي نهاية المطاف يصبح الدماغ أكثر تضرراً وتختل وظائف الجسم حتى يؤدي إلى الموت والذي غالبا ما يحدث بعد تشخيص المرض بعشر سنوات.

عادة ما يهاجم مرض الزهايمر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويمكن أن يؤثر على الإنسان في سن مبكرة عن ذلك وهناك حالات نادرة تؤثر على الإنسان في شبابه، لا توجد علاجات معروفة تشفي من ذلك المرض المدمر ولكن التشخيص المبكر يساعد في إطالة عمر الفرد المصاب، ولكن دائما ما تكون الوقاية هي خير دواء فدعونا نلق نظرة على الأشياء التي تقي من الإصابة بهذا المرض.

1- تناول السمك

أظهرت الدراسات أن أوميغا 3 الموجود في السمك يساعد على منع تطور مرض الزهايمر، ويتواجد هذا العنصر في أنواع معينة من الأسماك مثل : سمك السلمون والسردين ويمكنك أيضاً الحصول عليه في الجوز، البيض وبذور الكتان.

2- العب السودوكو

أظهرت دراسة حديثة أن هناك صلة بين الحفاظ على نشاط الدماغ وردع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتتمثل أنشطة تحفيز الدماغ في: السودوكو، الكلمات المتقاطعة والألعاب الرقمية الصغيرة.

3- تناول العصائر

أقيمت دراسة على مجموعة من الأشخاص حيث سمحوا لهم بتناول عصائر من الفواكه والخضراوات وأبلغت النتائج عن انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 76% لدى هؤلاء الأشخاص وذلك بفضل الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في العصائر.

4- استمتع بقهوتك

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي ثبت بأنها تحارب مرض الزهايمر، ويمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 65% عند تناول من 3-5 أكواب قهوة يومياً، فاحرص على تناول قهوتك يومياً واستمتع بها.

5- مارس رياضة التأمل

تساعد ممارسة التأمل المنتظمة على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر، فممارسة التأمل لمدة 12 دقيقة في اليوم لأكثر من شهرين تساهم في تحسين الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، فالتأمل له فوائد كبيرة مثل: خفض مستويات التوتر، تحقيق التوازن المزاجي والعاطفي والحصول على اتصال بين العقل والجسم.

6- تعرض لأشعة الشمس

تعتبر أسهل طريقة للحصول على فيتامين د هي التعرض لأشعة الشمس، حيث أن اتحاد فيتامين د3 مع أوميغا 3 يساعد على منع الإصابة بالزهايمر.

7- احصل على ليلة نوم هادئة

أثبتت دراسة حديثة أن النوم السليم والهادئ يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، ويجب عليك غلق أنوار غرفتك عند النوم حتى تسمح لهرمون الميلاتونين بالانطلاق لتحصل على نوم جيد ومستمر لمدة 7 ساعات على الأقل.

8- قلل من استهلاك السكر

أشارت الأبحاث أن مرض الزهايمر يشبه مرض السكري حيث أنهما لهما علاقة مباشرة بمستويات الأنسولين في الدم، ويرتبط الأنسولين بوظائف المخ لذا عند الإفراط في تناول السكريات سيكون له عواقب وخيمة لا تقتصر فقط على السمنة والسكري ولكن قد تمتد إلى الإصابة بمرض الزهايمر لذا اتبع نظام غذائي يحتوي على القليل من السكريات حتى تنجو بنفسك.

9- كن اجتماعياً

عندما تكون اجتماعياً في فترة شبابك فإن هذا سيحميك من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فقد أثبت الدراسات أن هناك علاقة وطيدة بين الأنشطة الاجتماعية وظهور مرض الزهايمر والخرف، فواظب على حضور المناسبات الاجتماعية والخروج مع أصدقائك حتى تقلل من خطر الإصابة بتلك الأمراض.

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