علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟ غالبًا ما ترتبط القطط السوداء بالسمعة السيئة. فالقطط السوداء مرتبطة بشدة بالهالوين والساحرات وجميع الأشياء المخيفة ومنها تقاطع المسارات معها مما يجعل الكثيرين يغيرون طريقهم أو يشعرون بالخوف من المضي قدمًا. إذا كنت مهتمًا بالمعنى الخفي وراء تقاطع المسارات مع قطة سوداء (أو إذا كنت تأمل في التغلب على خوفك من القطط السوداء)، فهذا المقال سوف يبدد مخاوفك ويجعلك تدرك أن الكثير من الأمور التي نؤمن بها هي مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة.

علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟

ماذا تفعل إذا رأيت قطة سوداء تمر من أمامك؟

يمكن أن تكون رؤية قطة سوداء أمرًا مستقطبًا للغاية - اعتمادًا على كيفية رؤيتك للقطط السوداء، فهي إما شعور مرعب أو مطمئن. تقول الطبيبة النفسية الشهيرة إنبال هونيجمان، "إن ارتباط اللون الأسود بالشر ينبع على الأرجح من الخوف البدائي من الظلام. ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن القط الأسود الذي يعبر طريقك هو علامة على أن الحظ السعيد في طريقه إليك".

علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟

القطط السوداء والثقافة

على الرغم من أن القطط لم تكن تعتبر آلهة في العديد من الحضارات، إلا أن هونيجمان تشير إلى أنه في مصر القديمة، كان من الشائع تصوير الآلهة كقطط في المعابد الفرعونية.

تقول هونيجمان: "كانت باستت إلهة برأس قطة ، وكان لسخمت رأس أسد ، وهو أيضًا من فصيلة القطط الكبيرة". وأضافت "تم تصوير القطط في الكثير من الأعمال الفنية الفرعونية القديمة، وحتى تم تحنيطها." وفي الوقت نفسه ، تقول هونيجمان إن الثقافات اليونانية والرومانية والروسية بجلت القطط أيضًا لامتلاكها "سلوكًا نبيلًا وصحيًا" والاستمتاع بصحبتهم.

على مدى قرون، ثقافيًا، تم الثناء على القطط - حتى القطط السوداء، وليس الخوف منها. تقول هونيجمان: "القطط مستقلة وبديهية ومتوازنة ، ولذلك يُقال روحيًا إنها تستحضر هذه الصفات في أولئك الذين يصادفونها". "القطة ذات اللون الأسود ، على وجه التحديد، يمكنها الدخول والخروج من الظلال دون أن يلاحظها أحد ، ولها موهبة روحية إضافية تتمثل في المشي بين العوالم."

علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟

رمزية القط الأسود

على الرغم من كونها تحظى باحترام كبير لعدة قرون ، بمرور الوقت ، بدأت القطط السوداء تصبح جدلية بمعاني مختلفة. تقول هونيجمان: " ترمز القطة السوداء إلى الغموض والسرية". "بالنسبة لأولئك الذين يخشون الألغاز، قد تمثل القطة السوداء الشر. لكن عشاق الألغاز والسحر والفنون يحبون هذا الجانب من رمزية القط. بهذه الطريقة، يكون معنى القطة السوداء ذاتيًا."

ومع ذلك ، تقول هونيجمان "إذا استمررت في رؤية مجموعة من القطط السوداء في حياتك اليومية، فهذا شيئًا يجب عدم تجاهله. إنها بالتأكيد رسالة من الكون"، مشيرة إلى أن تكرار رؤية أو حدوث شيء ما خارج عن المألوف ربما يكون رسالة. تقول هونيجمان "كانت الإلهة باستيت من مصر القديمة إلهًا برأس قطة وغالبًا ما يتم تصويره على أنه أسود اللون أو قطة سوداء. رسالة باستت هي رسالة المنزل ، والسحر الأنثوي ، والخصوبة . على هذا النحو ، إذا كنت ترى قططًا سوداء باستمرار، فإن التقدم في تلك المجالات محتمل. وتقترح "منزلاً جديداً أو حملاً وشيكاً".

على الطرف الآخر من الطيف ، تقول هونيجمان أن باستت كانت أيضًا أداة تغيير الشكل، والتي تُعرف بها القطط السوداء أيضًا. لذا ، إذا كنت تتقاطع باستمرار مع قطط سوداء ، فإنها قد تكون علامة على تغيير سلوكك للحصول على أفضل النتائج من موقف معين.

علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟

علامة سماوية

يُعتقد أن بعض الحيوانات والأشخاص لديهم قوى - خذ الوسطاء الروحانيين والقطط السوداء ، على سبيل المثال. ولهذا السبب، يخافها بعض الناس بينما يتبنى آخرون المعنى الذي يمكنهم تحقيقه في الحياة. مع وضع ذلك في الاعتبار، تقول الخبيرة النفسانية كريستين والاس، الخبيرة في القراءة النفسية ، إنه من المهم الانتباه إلى الفوائد المحتملة لتقاطع المسارات مع قطة سوداء.

وتضيف "قد يخشى الناس العبور أو الوقوع في مشكلة مع بعض الأشخاص خوفًا من وجود شيء مقدس أو هالة خاصة محيطة بهم وأنهم سينتقمون من الشخص الذي يضايقهم أو يكون قاسيًا معهم ، وهذا ينطبق على المرأة الحامل أو الأرملة أو أي شخص في فترة الحداد. "يبدو الأمر كما لو أن السماء قد حمتهم ومنحتهم قوة العين الشريرة، لذا إذا جرحتهم، فقد ينظرون إلى الشخص الذي جرحهم بمشاعر مريرة مما يوقع عليهم بعض الحظ السيئ.

تقول والاس: "الأمر نفسه ينطبق أيضًا على القطة السوداء والمخلوقات الأخرى. لن ترغب في قتل يراعة أو خنفساء أو فراشة لأنها مخلوقات ضعيفة." أما لماذا تعتبر هذه الحيوانات مهمة للغاية فهذا أمر غامض إلى حد ما. تقول والاس إنه بسبب معانيها المفترضة ، يمكن أن يكون تقاطع الطريق معها دائمًا ذو تفسيران مختلفان. تقول والاس: "إذا انجذبت إليك أي من هذه المخلوقات أو الحيوانات ، فهذه علامة جيدة جدًا". "على سبيل المثال ، إذا أتت قطة سوداء لتلعب معك ، فهذه نعمة وسيأتي حظ سعيد – كذلك إذا حطت عليك خنفساء أو فراشة أو يراعة، كل هذا يجلب الحظ السعيد."

علاقات البوابة: القطة السوداء طاقة شر أم خير؟

تذكر…

"تمامًا مثل الرقم 13 ، الذي يُنظر إليه على أنه سيئ الحظ لكنه رقم محظوظ في اليهودية أو تحطيم الأطباق الذي يدعو إلى الحظ السعيد في اليونان، بينما تحطيم المرآة يعتبر حظًا سيئًا للرومان ، وبالمثل ، تعتبر القطة السوداء نذيرًا للثروة أو سوء الحظ ، مع الأخذ في الاعتبار مكانك ، " وفقاً لهونيجمان. "مثل معظم الأشياء في الحياة ، فإن الخرافات هي إلى حد كبير مسألة جغرافية."

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