على ماذا يدل اللون البنفسجي؟

اللون البنفسجي يرتبط بالخيال والروحانية، فهو يحفز الخيال ويلهم الإنسان للوصول للمثل العليا، وهو لون الاستقراء بحيث يسمح للإنسان بالوصول إلى أفكارهِ العميقة الداخلية، ولأولئك الذين يبحثون عن معنى الحياة يجب عليهم أن يدرسوا اللون البنفسجي، فهو يوسّع آفاق تفكيرنا ويزيد من وعينا، ويربط اللون البنفسجي تفكيرنا مع عالم الأرواح، ويشجع في الحصول على المساعي الإبداعية، ويجعلك تشعر أنّك فريد من نوعك ومستقل ولستَ مجرد شخصٍ عاديٍ بين الحشود، لذلك يستوحي معظم الكُتّاب والفنانين والموسيقيين والشعراء أفكارهم الغامضة والسحرية من اللون البنفسجي، ويعتبر اللون البنفسجي لون الإنسانية، فهو يجمع بين الحكمة والقوة والحساسية والتواضع.

اللون البنفسجي من بين الألوان الكثيرة الزاهية والباهتة والمركّبة والنقية اللون البنفسجي، ومن المعلومات التي يمكن ذكرها عنه:

- يرمز اللون البنفسجي إلى الملوك والنبلاء والإمبريالية وخصوصاً في مجتمعات أوروبا، وفي عصر ما قبل الثورة تمّ تأسيس قانون لهذه الرمزية كان يسمى " القوانين الكمالية " يحظر فيه جميع الأفراد ما عدا المقربين من العائلة المالكة ارتداء اللون البنفسجي!

- كان اللون البنفسجي لوناً نادراً باهظ التكلفة نظراً لصعوبة شراء الصبغة الخاصة بإنتاجه؛ حيث كان يتطلب السفر والحصول على 9000 من الرخويات لإنتاج غرام واحد فقط من صبغة اللون البنفسجي، أمّا الآن فقد أصبح الحصول عليه سهلاً اعند دمج اللون الأزرق مع اللون الأحمر للحصول على اللون البنفسجي بجميع درجاته بزيادة ونقصان نسب اللونين الأزرق والأحمر للحصول على الدرجة المطلوبة .

- اللون البنفسجي لون الرتبط بالكثير من الخرافات والأساطير، كان من المعروف قديماً عن اللون البنفسجي أنّه يرمز أيضاً إلى الروحانية والقداسة لأنّ الأباطرة والملوك والملكات كانوا يرتدون هذا اللون وكانوا يعتبرونه لون الآلهة أو لون الأشخاص المنحدرين من نسل الآلهة.

- يقول الخبراء في مجال الألوان إنّ الأشخاص الذين يميلون لتفضيل اللون البنفسجي يتمتعون بشخصية خيالية، تبدو كأنها تحلق في عوالم أخرى، لذا فهي شخصيات حالمة مبدعة تميل للابتكار والتميّز، وتستطيع الهروب من الواقع إلى عالم الأحلام بكل سهولة ويسر، فهو لون العظمة والفخامة والتميز، وأصحاب هذا اللون يحبّون أن يكونوا أشخاصاً مختلفين .

- اللون البنفسجي يعرف بأنه لون مقاوم للانفعالات العصبية الشديدة ومحفزاً على الهدوء والسكينة وله تأثير إيجابي على الطحال وعملية تنقية الدم في الجسم والوقاية من التسمم .

- اللون البنفسجي لا ينصح به أبداً للأشخاص المكتئبين والمحبطين والشخصيات الحزينة لأنه لون يدعو للخمول.

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