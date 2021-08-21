عناصر غذائية تمنحك التحكم في الرغبة الشديدة بتناول الطعام

قد لا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى تناول الطعام بشكل متكرر، بينما آخرون يتوقون لتناول المزيد من الطعام بشكل يكاد يكون متواصل. هنا لا نستطيع صياغة قاعدة ملموسة فيما يتعلق بأسباب ذلك ومقدار الاختلاف بين الأشخاص في ذلك الأمر، مثل الوقت المحدد الذي يحتاجه المرء لكي يشعر بآلام الجوع.

من أجل السيطرة على جوعك، يقترح أخصائيو التغذية بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على كبح شهيتك.. اليك

- البيض

ثّبُت أن البيض يجعلنا نشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، كما أنه يثبط هرمون جريلين المحفز للشهية. ويحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين، ما يساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- خبز الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تعرف باسم البيتا جلوكان. يعطي تناول الشوفان شعورًا بالشبع بسبب بطء امتصاصه بالامعاء، كما يساعد أيضًا على خفض الكوليسترول.

- الحساء (الشوربة)

يقدم طبق الحساء كفاتح للشهية أو وجبة خفيفة. ويوصي خبراء التغذية باختيار حساء المرق المليء بالخضار بدلًا من الحساء مرتفع الدهون إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

كما يمكن لمضغ الحساء أيضًا خداع جسدك للشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت.

-الأفوكادو

تشتهر الأفوكادو بغناها من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتضم نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف، التي تستغرق وقتًا طويلًا للهضم، ما يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول.

تضمين الأفوكادو يوميًا في نظامك الغذائي، يمنحك قلب أكثر صحة وبشرة متوهجة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- المكسرات

يساعد تناول المكسرات على التحكم في الشهية لدهونها الصحية التي تمنحك شعورًا طويلًاا بالشبع. لذا، يشجع الخبراء، حال شعورك بالجوع، على تناول القليل من المكسرات أو أضافتها إلى وجباتك.

- الفواكه والخضروات

تحتوي العديد من الفواكه والخضروات الكاملة على نسبة عالية من الألياف والتي تؤدي إلى الشعور بالشبع، وابعاد شبح الجوع عنك إلى أطول فترة ممكنة.

- الزبادي اليوناني

يشتمل الزبادي اليوناني على بروتين عالي عند مقارنته بـ الزبادي العادي، ومعروف أن تناول البروتين يقلل الشعور بالجوع، يمنح الجسم شعورًا بالشبع لفترة طويل، ولتعظم الفائدة، يمكن دمج الفاكهة مع الزبادي.

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