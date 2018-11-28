أجمل 6 أفكار لزينة عيدالفصح المجيد
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مع اقتراب عيد الفصح المجيد لا بد من أن نبدأ بالتحضيرات المبكرة لاستقبال العيد بالأفكار الابداعية والالوان المثيرة.
جمعنا لكم 6 أفكار رائعة لتزيين الباب الخارجي، ومائدة الطعام، والجدران، وبالطبع الحلويات المخصصة للأطفال.
- زينة الباب يجب ان تكون مرتبطة بالعيد، واكليل البيض الملون هو أفضل وسيلة لتزيين الباب واستقبال العيد والضيوف.
- حلوى الكب الكيك التقليدية يمكن أن تتحول باستخدام قاطعة الكعك الى اشكال بيضوية تشبه البيض، وستكون بمثابة حلوى شهية بعد تناول طعام الغداء أو العشاء.
- عيدان الحلوى والمارشميلو للأطفال، باستخدام عيدان خشبية بسيطة يمكنك صنع اسياخ كباب من الحلوى الجيلاتينية وتقديمها للأطفال والضيوف.
- تزيين الجدران بالبيض الملون، فكرة رائعة للعمل مع الأطفال على صنع حبال زينة من قصاصات البيض الملون، يمكنك ان تتركي التصميم للأطفال أو تضعي رسما نموذجيا للكل.
- استخدام الاكياس البنية لوضع الشوكولاته والحلويات ولفها بطريقة تشبه اذني الارنب.
- وأخيرا، استخدام الشرائط الملونة بالأخضر والبرتقالي لصنع زينة للموائد على شكل جزر واوراق.
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