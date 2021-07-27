عيوب برج الثور من أكثر الأمور التي تؤرق شريك حياة أشخاص أصحاب برج الثور، الشك، مولود الثور كثير الشك، مهما كنت قريبًا منه فأنت دائمًا ضمن دائرة الشك، ولا أحد خارجها، ويأتي خلف ذلك خوفه الدائم من الاستغلال، وأن يجرحه الطرف الآخر، وفي حالة انتهاء علاقة بين الثور وأحدهم بالغدر من قبل الأخير،أهم عيوب برج الثور أنه لا ينسى مهما حاول الطرف الآخر طلب الغفران.

برج الثور أنهم يتصفون بالمنطقية والمنهجية في تصرفاتهم، وطريقة تفكيرهم، وتعاملهم مع الآخرين، وهذا ما يجعل الكثيرين يلجأون إليهم لأخذ النصيحة والمشورة في المواقف الصعبة، أو القرارات الهامة في حياتهم.

أصحاب برج الثور يتصفون أيضاً بالكرم والسخاء، وتقديم الغير على أنفسهم. يمتلكون الكثير من الرأفة والرحمة مع غيرهم، فهم يتصفون بأنهم أشخاص عاطفيين ولطفاء جداً في التعامل مع غيرهم، فبالرغم من مظهرهم القوي، إلا أنهم سريعي التأثر بما يحدث حولهم، وليس لديهم أي مشكلة في إظهار تلك المشاعر للآخرين.

وتتشكل الأبراج الفلكية من اثني عشر برجاً فلكيّاً، ويحتل برج الثور الترتيب الثاني بين الأبراج، وإن مواليد يوم 20 أبريل إلى 20 مايو من أصحاب هذا البرج، وهو برج ترابي، وحجر الحظ الخاص به هو الزمرد، والكوكب المؤثر فيه هو الزهرة، واللون المفضل لدى أصحاب برج الثور هو الزهري، بالإضافة إلى أنّ رمزه الصيني هو الأفعى، وتعتبر الطبيعة والأماكن المريحة هي البيئة المفضلة لأصحاب برج الثور.

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 20 إبريل إلى 20 مايو، وهو البرج الثاني من حيث ترتيب الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، حيث يوجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ولكل منّا أصدقاء أو أقارب أو معارف من برج الثور، لذلك دعونا أعزائي القراء نتعرف معاً في هذه المقالة على شخصية برج الثور.

يحبّ مواليد برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس كما أنهم حساسون، ويتميّزون أيضاً بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.

شخصية برج الثور تتميز بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.

عيوب برج الثور

عيوب برج الثور العناد: فهو لا يفضل أن يملي عليه أحد ما يفعل، أو يعارضه بأي شيء، بالإضافة إلى أنّه يصبح عصبيّاً بشكل كبير في حال وصفه أحد بالغباء، ويكره أن يقول له أحد إنّه مخطئ.

عيوب برج الثور شكاك: يعتبر صاحب برج الثور من الأشخاص الشكاكين بشكل كبير لما يدور حوله من أحداث، بالإضافة إلى أنه يشك بالناس حتى لو كانوا الأقرب إليه، ويشعر بشكل مستمر بالخوف من أن يُخدع، أو أن يتم جرحه واستغلاله.

عيوب برج الثور حقود: في حالة تم الغدر به فإنه لا يسامح ولا ينسى بسهولة.

عيوب برج الثور مادي: يعتبر من الأشخاص المحبين للمال، والأشياء المادية بشكل كبيرة مما يعطيه صفة الجشع.

عيوب برج الثور مشاغب: مشاغب بشكل كبير، فهو يحب أن يخلق المشاكل في كل مكان.

عيوب برج الثور حب التملك: لديه حب التملك، بالإضافة إلى أنه شديد الغيرة والطمع.

عيوب برج الثور كسول بشكل كبير: لديه كسل كبير في تأدية الأمور بمختلف أنواعها على الدوام.

عيوب برج الثور فوضوي: يحتاج لشخص على الدوام لتنظيم والترتيب خلفه، وينظر إلى الآخرين نظرة حسد وحقد.

اسرار برج الثور الرجل

رجل برج الثور من الرجال التي لا تقبل النقد أو التوجيه من الآخرين ، لهذا يظهر عنده عندما يتلقى تعليمات من رئيس العمل لأنه يفضل القيام بالعمل وفق رؤيته هو فقط.

رجل برج الثور من أكثر الرجال غيرة خاصة في العلاقات العاطفية مما يعرضه للكثير من المشاكل مع الشريك الآخر.

يمتلك رجل الثور ثقة كبيرة جدًا فى نفسه، تصل إلى حد الغرور فى كثير من الأحيان، ولا يمكن لأحد أن يزعزعها على الإطلاق، فهو رجل يعرف قدر نفسه بشكل زائد، ويرى فى نفسه جميع عناصر الجاذبية.

برج الثور الرجل لديه قدرة كبيرة جدًا على تحمل المسئولية، ودائمًا ما يكون زوج متميز لأنه لا يترك بيته يحتاج إلى أى شىء، بل يؤتى به قبل أن تطلبه زوجته، ولديه كافة الإمكانيات للحفاظ على كيان البيت.

لا تنخدع فى الهدوء الذى يظهر عليه هذا الرجل، فهو من اسم برجه "ثور" فى وقت عصبيته بحدة الثور وعنفه فعصبيته لا يمكن أن يتحملها أحد.

اسرار برج الثور للمرأة

البنات في برج الثور تحب الاستقرار والهدوء، فهي تميل دائماً الى الروتين ولا تحب التغيير.

تتميّز بالقدرات والمهارات العالية في ادراة الأمور فهي تسعى دائماً الى تحيقيق الأهداف والطموحات.

تنتمي امراة برج الثور إلى الأبراج الأصدق والأوفى لأنها تعامل اصدقائها بوفاء وحب كبير مما يجعلها قريبة جداً منهم.

عيوب برج الثور الرجل

من أكثر عيوب الرجل الثور هو عناده الشديد والعصبية فكثيرًا ما يفقد أعصابه ويتحول إلى شخصية عنيفة.

من الشخصيات الغيورة ويحاول امتلاك شريكة حياته والتحكم فيها مما يتسبب في الكثير من الاحيان في أن يخسرها.

يعتبر من أكثر عيوب رجل برج الثور تمسكه الشديد برأيه حتى ولو كان على خطأ.

لا يستطيع الاعتماد على ذاته في الكثير من الأمور ودائما ما يحتاج إلى التوجيه والقيادة، وأن يكون معه شريك أو رفيق، وهو من الشخصيات التي تخاف المغامرة أو المخاطرة لذلك يقوم دائما بالأمور المعتادة.

من عيوب برج الثور الرجل ميله الشديد للفوضى وعدم النظام، ودائما ما يحتاج إلى شخص يلفت انتباهه لما قام به من فوضى وان يخبره بأهمية النظام حتى لا يؤثر عدم نظامه على الاخرين.

عيوب برج الثور للبنات