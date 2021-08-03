عيوب رجل برج الجدي يُعد من أبرز عيوب رجل برج الجدي أنه متقلب المزاج، مولود الجدي يحب الوحدة والعزلة، ولا يشعر بالاستقرار ويشعر دائمًا بالتوتر، عصبي، وقاس، وتفكيره معقد أحيانًا، قليل الكلام، يجرح الآخرين بنقده، ومن أهم عيوب برج الجدي أيضاً يقلل من شأنهم،لا يثق في أحد بسهولة وربما لا يثق في أحد نهائيًا، روتيني وممل، ديكتاتوري ويحب السيطرة.

صفات أصحاب برج الجدي أنه محب للعمل وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات.

صاحب برج الجدي يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

برج الجدي هو برج ترابي ويعتبر البرج العاشر من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أی قوس من دایرة مسار الشمس. برج من الجهة الجنوبية للسماء. تمر الشمس من برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 20 يناير، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند انقلاب الشمس الشتائي.

اسرار برج الجدي الرجل

رجل برج الجدي يتميّز بصفات متعددة فهو طموح وعملي ومخلص وصادق ووفي ومسؤول إلا أنه في الوقت عينه عنيد وأناني ومتشائم في بعض الأحيان.

في مختلف الأحوال، سيكون من الرائع أن تكسبي قلب رجل برج الجدي لأنه يأخذ الحب على محمل الجد وليس لعوباً بالإضافة إلى أنه يحب العائلة وتقاليدها.

اسرار برج الجدي للمرأة

البنات في برج الجدي يسيطر عقله دائمًا على قرارته ورؤيته للحياة.

يقدر المرأة التي تهتم بنجاحاته وتحقيق أحلامه وإنجازاته، والتي تقف إلى جواره في أوقات الأزمات والصعاب.

يحب العائلة والجو الأسري كثيراً، ويحترم تقاليدها وروابطها.

يدافع عنها و يضحي من أجلها ما استطاع.

عيوب برج الجدي الرجل

يُعد من أبرز عيوب رجل برج الجدي أنه متقلب المزاج، ويحب الوحدة والعزلة.

لا يشعر بالاستقرار ويشعر دائمًا بالتوتر.

عصبي، وقاس، وتفكيره معقد أحيانًا.

قليل الكلام.

يجرح الآخرين بنقده، ويقلل من شأنهم.

لا يثق في أحد بسهولة وربما لا يثق في أحد نهائيًا.

روتيني وممل.

ديكتاتوري ويحب السيطرة.

عيوب برج الجدي للبنات

تعد الأنانية وحب النفس من أبرز عيوب أنثي برج الجدي.

تهتم أنثي الجدي بمصلحتها ومصلحة أبنائها، دون مراعاة لحقوق أى شخص.

امرأة الجدي شخصية روتينية، ومنغلقة التفكير.

تعد الصراحة الزائدة أحد عيوب شخصيىة أنثي الجدي، فقد تجرح مشاعر من أمامها دون الشعور بالذنب.

أنثي برج الجدي شخصية متسلطة ومحبة للسيطرة.

عيوب برج الجدي

من عيوب برج الجدي يعد من الشخصيات التي تتّصف بقلّة المرح حيث يغلب عليه طابع الجديّة بكامل ظروف الحياة.

برج الجدي من الشخصيات الإنطوائيّة التي تميل للعزلة.

برج الجدي يفضّل البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات إلى جانب تفضيله لقلّة الكلام والمجاملات.

عيوب برج الجدي أيضاً تأخُّره باتخاذ القرارات الحاسمة التي تختص العمل والعائلة.

عدم قدرته على الوقوع بالحب بسبب طبيعته تلك المُتأخّرة باتخاذ القرارات ولا يحصلون على الحب بشكل سريع بسبب وجود كوكب القمر والزهرة بمدارات الجدي.

من عيوب برج الجدي أنه يتصف بالدكتاتورية والتمنّع وقلّة الثقة بالآخرين والخيال الواسع والغرور الشديد.

التقيّد بقراراته حتّى لو كانت غير صائبة، إلى جانب الطابع العام لشخصيّة برج الجدي التي يغلُب عليها الملل والروتين.

حقائق عن برج الجدي