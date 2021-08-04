عيوب برج الحوت أنه يصل إلى درجة الغرور نتيجة ثقته الزائدة بنفسه، ويكره تبلد المشاعر والقسوة والحقد وجحود القلب، يهرب من الحياة الواقعية ويخاف من مواجهة المستقبل ودائمًا ما يغرق في خياله، ويكره الانتقاد ولا يقبل أن ينتقده أي شخص وحتى المقربين منه، كما يُشعره الانتقاد بالذعر الشديد والغضب.

أصحاب برج الحوت يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.



مولود الحوت من الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج الدلو، وهو من أنواع الأحجار الكريمة ولونه أزرق، سهل الخدش وخفيف الوزن، ذو قيمة عالية مميزة من بين المجوهرات. ومن أسمائه: الفيروزج- الماكفات - البيروزة - حجر العين - التوركواز - حجر الكاليه - الشذر.

يعتبر طفل برج الدلو من الاطفال الاذكياء جداً بطبيعته، فهو يملك رؤية وقد يصبح شخصاً مميزاً في حلّ المشاكل. ينجذب أطفال الدلو إلى التنوع والتجارب الجديدة. اما في المدرسة، فهو موهوب جداً، ويحقق نجاحاً باهراً، ولكن من المحتمل أيضاً أن يحقق فشلاً كبيراً في حال فقد انتباهه وتركيزه، والسبب في ذلك انه مزاجي ومليء بالتناقضات.

يُعتقد أنه يجب لأصدقائهم امتلاك هذه الصفات الثلاث: الإبداع، والفكر، والنزاهة، وعندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإن يتوقعون هذه الصفات منهم أيضاً، وعلى الرغم من شعورهم بالواجب تجاه الأقارب، إلا أنهم لن يحتفظوا بعلاقات وثيقة معهم إذا لم تتحقق نفس التوقعات والصفات السابقة كما في الصداقة.

اسرار برج الحوت الرجل

رجل برج الحوت يملك طريقة خاصة به يتمكّن من خلالها من إخراج أفضل ما لدى الطرف الاخر من صفات.

يقدّر ويتفهّم معاناة غيره من الناس، خاصة أولئك الذين يكافحون طوال الوقت.

هو صبور ومتسامح قد يغفر لك أكثر من مرة ولكن اذا قرر قطع علاقته بك، فتأكد أنك ستخسره للأبد.

اسرار برج الحوت للمرأة

البنات في برج الحوت مليئة بالأنوثة، تمتاز بالرومانسية والحنان، واثقة في نفسها بدرجة كبيرة، تحب أن تراقب أفعال ومشاعر المحيطين بها، فهي رقيقة المشاعر تحب ان تعطف على الفقراء، لا تحمل أي حقد في قلبها وتغفر لمن أساء إليها، هي صادقة لا تحب الكذب، تميل إلى الهدوء، نشيطة، صريحة وخاصة في علاقاتها العاطفية.

امرأة برج الحوت تحب ان تساعد في حل مشاكل أصدقائها، فهي تتميز بالوفاء وخاصة لأصدقاء، فهي إنسانة تمتلك مقومات النجاح والتميز، فشخصيتها ساحرة وقوة الشخصية، وتمتلك قوة جذب للمحيطين بها، لكنها لا تحب ان تستغل من الآخرين فهي إنسانة حساسة، كريمة تعشق الإنفاق، تحب الحيوانات الاليفة لدرجه كبيرة.

عيوب برج الحوت الرجل

التردد في اتخاذ القرارت المصيرية، وذلك لأنه يفضل المشورة وأخذ رأي الآخرين، لذلك فإن اتخاذ القرار يتطلب منه الكثير من الوقت.

سيطرة الحزن والخوف على تفكير مولود برج الحوت، وذلك لتأثره الكبير بالأمور التي تحدث من حوله.

الهروب من مواجهة المشكلات وعدم القدرة على الخروج من المآزق التي يقع بها.

عيوب برج الحوت للبنات

أهم عيوب برج الحوت ضعيفة الإرادة

تستلم بسرعة

تُشكِّك دائمًا بقدراتها الخاصة وإمكانياتها.

وهذا الأمر كثيراً ما يسبب لها العديد من المشكلات، كما أنها تضيع الكثير من الفرص في حياتها بسبب هذا التردد.

تنفعل بسهولة ولا تتحكم بأعصابها، ولا تحب أن تشغل المناصب القيادية في العمل.

حقائق وصفات عن برح الحوت