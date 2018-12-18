الغسول المناسب حسب نوع بشرتكِ

هل تبحثين عن أفضل غسول للبشرة الدهنية؟ نقدم لك في ما يلي طريقة تحضير أفضل غسول للبشرة الدهنية وغيرها من البشرات أيضاً، ما يساعدكِ على التخلص من رواسب المكياج، ويخلصها من الزيوت الزائدة فيها.



أفضل غسول للبشرة الدهنية:

قومي بمزج ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والحليب المجفف مع بضع قطرات من خل التفاح. حركي المزيج جيداً حتى تتجانس مكوناته كافة. بعدها احتفظي به وطبقيه على بشرة وجهك بانتظام.

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غسول للبشرة الحساسة:

في الخلاط الكهربائي، قومي بطحن حبة من البابايا وورقة من نبات الألوفيرا، من ثم أضيفي الى الخليط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللبن. استمري في الخلط الى أن تصبح المكونات متجانسة. من ثم، احفظي الخليط في عبوة نظيفة واغسلي وجهك به يومياً وبانتظام.



غسول للبشرة الجافة:

اهرسي أربع حبات من العنب واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللبن. احتفظي بالخليط لتستعمليه بانتظام لغسل بشرتك به.

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غسول للبشرة الجافة والحساسة:

امزجي نصف كوب من اللبن مع ملعقتين صغيرتين من البابونج المطحون وملعقة كبيرة من الكريم المرطب الخاص ببشرتك. من ثم، قومي بتسخين المزيج في وعاء على النار، بعدها صفيه بواسطة مصفاة صغيرة واحتفظي به لاستعماله بانتظام في تنظيف بشرتك.



غسول للبشرة العادية:

انقعي في كوب من الماء الساخن، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من أوراق النعناع. من ثم، دعي النقيع جانباً لمدة نصف ساعة، بعدها صفيه واحتفظي به في عبوة نظيفة محكمة الإغلاق لتستعمليه بانتظام في غسل بشرتك.

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