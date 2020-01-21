غموس القرع والليمون

هذا الغموس بالقرع والليمون ونكهات الخريف مثل الثوم والمريمية والفلفل. مناسبة للأجواء الباردة.

المكونات:

12 أوقية قرع

¼ كوب من الحمص بالثوم

2-3 ملاعق كبيرة شراب القيقب

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر

4 أوراق ميرامية طازجة، مفرومة فرماً ناعماً

½ ملعقة صغيرة ملح

1 يوسفي ساتسوما، متوسط الحجم

فلفل أسود طازج ، حسب الرغبة

1 حص ثوم مفروم - اختياري

1 ورقة ميرامية ، للزينة

الطريقة:

يُضاف القرع وشراب القيقب والحمص إلى وعاء صغير. يبرش اليوسفي بأكمله فوق المزيج ، ثم يقطع إلى نصفين ثم ويعصر في كوب. يضاف الملح والفلفل الأسود. نبدأ مع قليل من الفلفل ونضيفه لاحقًا حسب الرغبة. يحرك هذا الخليط جيدًا لتنعيم أي كتل وخلط كل شيء.

على نار متوسطة ، قم بتسخين قدر صغير من الحساء. تضاف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز ، إلى جانب الميرامية المفرومة والثوم المفروم - اختياري. ترفع الحرارة ويطهى الطعام فقط حتى تبدأ الميرامية بالتحمص. عادة 1-2 دقائق.

يُسكب خليط القرع في وعاء الحساء ويُحرَّك المزيج بزيت المريمية المقرمش. ترفع حرارة الموقد إلى الوسط ثم على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق.

من هنا ، يمكنك صب الغموس مباشرة في طبق التقديم الخاص بك ويقدم ساخناً .