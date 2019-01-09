الثلج يقلّل من ظهور الحبوب على البشرة

تعتبر قطع الثلج من المواد المبردة التي تستخدم في الأغراض الطبية والتجميلية، فالكثير من النساء تستخدمه للبشرة، وللثلج العديد من الفوائد التي أثبتت فعاليتها عند استخدامه على البشرة، ومن فؤائد الثلج لحبّ الشباب:

1- يساعد الثلج على تلاشي حب الشباب عن طريق تلطيف البشرة الملتهبة حيث يمكن استخدمه عن طريق لف مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة ورقية وضعه على الجلد المتضرّر لمدّة دقيقة أو دقيقتين، حتّى تبدأ المنطقة في الشعور بالخدر.

2- إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة على الجلد.

3- يقلّل من احمرار حبوب الشباب والتهابها.

4- يقلّل من آثار الروؤس السوداء الموجودة على البشرة.

5- يقلّل من ظهور الحبوب على البشرة.

6- يمنع دخول البكتيريا الى الجلد، ممّا يساعد على تقليل من فرصة الإصابة بحبّ الشباب.

7- تضييق الأوعية الدموية تحت الجلد، ممّا يقلّل من الالتهاب بشكل ملحوظ.

8- تحسين الدورة الدمويّة المنطقة المصابة بحبّ الشباب.

9- يقلّل من التجاعيد وخطوط الوجه. إزالة خلايا الجلد الميتة.

ويمكن علاج حبّ الشباب عن طريق تناول الخضروات والفواكة الطازجة مثل: التفاح، والعنب، والأناناس، وشرب كميات من الماء، والابتعاد عن تناول المكسرات والأملاح الموجودة في رقايق البطاطا، والابتعاد عن المشروبات الغازيّة والأطعمة المعلّبة، والدهنيات، والشوكولاتة، والأسماك، وملح الطعام، لما لها من أثر كبير على أفراز حبّ الشباب، ويمكن تنظيم أوقات الراحة والنوم وخاصّة السهر الذي يؤدي الى الأرهاق والتعب، الذي يسبب في اضطرابات تؤدّي الى ظهور حبّ الشباب وهي من العوامل التي لها أثر هام على زيادة حبوب الشباب وانتشارها، ويمكن حل مشكلة حبّ الشباب عن طريق مراجعة طبيب خاصّ لتقديم العلاج والوصفات الضرورية.

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