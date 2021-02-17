فوائد فاكهة القشطة لا تعد ولا تحصى، وتعد فاكهة القشطة من الفواكه الاستوائية والتي تتميز بطعم شهي يمتزج بنكهة الموز والأناناس، وفاكهة القشطة لها شكل بيضوي ذات قشرة حرشفية ومن الداخل تكون ذات لب أبيض يتخلل هذا اللب بعض البذور البنية.

وسبب عدم انتشار فاكهة القشطة كأنواع الفاكهة الأخرى هو قلة زرعها لأنه تُزرع فقط في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، والبرتغال وجنوب إيطاليا، وتعتبر محتوى فاكهة القشطة من أهم أنواع الفواكه ذات المفعول الطبي وذلك لما تحتويه من عناصر مهمة لصحة الإنسان، تحتوي فاكهة القشطة على الألياف، والبروتينات، والفيتامينات، وخاصة فيتامين C، وفيتامين B6، وبعض العناصر كالبوتاسيوم وغيرها من العناصر.

فوائد فاكهة القشطة

تحمي القلب من الأمراض: وتساعد فاكهة القشطة على قدرتها على خفض مستوى الكولسترول الضار وزيادة مستوى الكولسترول النافع في الدم وذلك يُحسن ضخ الدم للقب بسرعة أفضل، وأيضاً لها قدرة على توازن الصوديوم في الدم الذي يؤثر بشكل كبير على القلب.

وتساعد فاكهة القشطة على قدرتها على خفض مستوى الكولسترول الضار وزيادة مستوى الكولسترول النافع في الدم وذلك يُحسن ضخ الدم للقب بسرعة أفضل، وأيضاً لها قدرة على توازن الصوديوم في الدم الذي يؤثر بشكل كبير على القلب. تعالج مرض السرطان: جاءت تلك الفائدة نتيجة دراسة قام بها علماء أمريكا اللاتينية، والتي كشفت هذه الدراسة أنّ لفاكهة القشطة قدرة على علاج اثنا عشر نوع من السرطان، ومن تلك الأنواع سرطان الثدي، والرئة، والبروستاتا، والرحم، والبنكرياس، والقولون، وغيرها من أنواع كما أنّ لها تأثير على الخلايا السرطانية كتأثير العلاج الكيماوي ولكن دون أعراض جانبية، وسبب قدرة القشطة على ذلك هو احتوائها على عدد كبير من مضادات الأكسدة. تنشط عمل المخ، وتخفف التوتّر والقلق والإجهاد العصبي؛ وذلك بسبب احتواءها على فيتامين B6 الذي له دور كبير في حماية الأعصاب وحل مشاكلها.

جاءت تلك الفائدة نتيجة دراسة قام بها علماء أمريكا اللاتينية، والتي كشفت هذه الدراسة أنّ لفاكهة القشطة قدرة على علاج اثنا عشر نوع من السرطان، ومن تلك الأنواع سرطان الثدي، والرئة، والبروستاتا، والرحم، والبنكرياس، والقولون، وغيرها من أنواع كما أنّ لها تأثير على الخلايا السرطانية كتأثير العلاج الكيماوي ولكن دون أعراض جانبية، وسبب قدرة القشطة على ذلك هو احتوائها على عدد كبير من مضادات الأكسدة. تنشط عمل المخ، وتخفف التوتّر والقلق والإجهاد العصبي؛ وذلك بسبب احتواءها على فيتامين B6 الذي له دور كبير في حماية الأعصاب وحل مشاكلها. تفيد الجهاز الهضمي: شجرة القشطة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف لذلك تعمل على زيادة نشاط الأمعاء وبالتالي تخلصها من الفضلات بشكل أسرع، فبذلك تكون نظفت الأمعاء من السموم والإفرازات الضارة وبذلك تحمي الأمعاء من السرطان وأيضاً تعالج البواسير وتخلص الأمعاء من الغازات.

شجرة القشطة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف لذلك تعمل على زيادة نشاط الأمعاء وبالتالي تخلصها من الفضلات بشكل أسرع، فبذلك تكون نظفت الأمعاء من السموم والإفرازات الضارة وبذلك تحمي الأمعاء من السرطان وأيضاً تعالج البواسير وتخلص الأمعاء من الغازات. تزيد من مناعة الجسم: ثمرة القشطة تحتوي على فيتامين C بكميات هائلة وذلك يجعل الجسم أقوى وذو مناعة قوية فبالتالي جعل الجسم قادر على حماية نفسه من أمراض البرد والأنفلونزا وغيرها من أمرض أخرى.

ثمرة القشطة تحتوي على فيتامين C بكميات هائلة وذلك يجعل الجسم أقوى وذو مناعة قوية فبالتالي جعل الجسم قادر على حماية نفسه من أمراض البرد والأنفلونزا وغيرها من أمرض أخرى. حماية الجسم من الشيخوخة المبكرة: يفضل الإكثار من تناول فاكهة القشطة لأنّ مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة القشطة كفيلة بتجديد الخلايا، ومنع تلفها فذلك يجعل الجسم أكثر شباباً.

كيف تؤكل فاكهة القشطة

عند تناول فاكهة القشطة يجب أن نختار الحبة الخضراء والطرية قليلاً كي تكون ناضجة.

نغسل الفاكهة من الخارج ونجففها.

عند تناول فاكهة القشطة يفضل أن نستخدم سكين الفواكه لقسم الفاكهة لنصفين بشكل طولي.

نستخدم ملعقة ونتناول اللب الداخلي للثمرة ونتخلص من البذور.

فوائد فاكهة القشطة للبشرة

تمنح فاكهة القشطة بشرتكِ رطوبة ولمعاناً سواءً كان هذا من خلال تناولها طازجة مأكولة أو من خلال إدخال مكوناتها لعمل ماسك لتغذية البشرة وترطيبها. امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ومهروس ثمرة أفوكادو، وضعي المزيج على وجهكِ المتعب والجاف، وستحصلين على نتيجة مدهشة مع مرور الوقت وتكرار الوصفة.

وصفات جمالية للبشرة

لب فاكهة القشطة: يمكن تطبيق ماسك للوجه مكون من فاكهة القشطة والعسل وعصير الليمون، هذا الماسك فعال إلى حد كبير في التخلص من جفاف البشرة وحب الشباب.

يمكن تطبيق ماسك للوجه مكون من فاكهة القشطة والعسل وعصير الليمون، هذا الماسك فعال إلى حد كبير في التخلص من جفاف البشرة وحب الشباب. بذور فاكهة القشطة: يمكن استخدام مسحوق حبوب القشطة للتخلص من قشرة الرأس، نظرًا لغناها بخصائص مضادة للبكتيريا.

يمكن استخدام مسحوق حبوب القشطة للتخلص من قشرة الرأس، نظرًا لغناها بخصائص مضادة للبكتيريا. قشور فاكهة القشطة: إن تطبيق قشور القشطة مباشرة على البشرة يساعد على علاج العديد من مشكلات البشرة، مثل: الدمامل، والخراج.

فوائد فاكهة القشطة للمرأة

من فوائد فاكهة القشطة للمرأة دعم الجهاز المناعي

تناول فاكهة القشطة تعالج الإمساك والاكتئاب

فوائد فاكهة القشطة على صحة القلب

القشطة مهمة لصحة العظام

فوائد فاكهة القشطة للرضع

بوسعكِ تقديم هذه الفاكهة لطفلكِ ابتداءً من عمر ستة أشهر، من خلال تخليصها من البذور وسلقها بقليل من الماء؛ لأجل تطريتها ومن ثم تقديمها مهروسة له. ستعمل فاكهة القشطة على إمداد جسد طفلكِ بالكالسيوم و احتواء فاكهة القشطة على العناصر الغذائية المدهشة التي تحتوي عليها هذه الثمرة مثل الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والألياف.

فوائد فاكهة القشطة للشعر:

تمنح هذه الفاكهة شعركِ رطوبة عالية ولمعاناً وتغذية، سواءً كان هذا من خلال تناولها طازجة مأكولة أو عمل ماسك منها من خلال مزج مهروس ثمرة قشطة وملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو وملعقة كبيرة من العسل وعصرة ليمون. طبّقي المزيج على شعركِ، بدءاً من فروة الرأس حتى أطراف الشعر، مرتين أسبوعياً. هذه الوصفة من بين الأفضل للشعر التالف والباهت.

فوائد فاكهة القشطة للحامل

تخلص المرأة الحامل من أعراض الحمل وهي: الغثيان في الصباح، والاضرابات في الشهية، والتقلبات المزاجية. تزود جسم المرأة الحامل بحاجتها لعنصر النحاس الذي يسبب نقصه ولادة مبكرة. تخلص جسم المرأة الحامل من السموم لاحتوائها على مضادات الأكسدة. تخلص من إصابة الحامل بالإمساك.

فوائد فاكهة القشطة للجنس

تمنح فاكهة القشطة الجسد كثير من الطاقة التي تمدّه بقوة لافتة أثناء ممارسة الجنس، كما أنها تعمل على تنشيط عمل الدورة الدموية في الجسم، ما يؤدي بدوره لوصول الدم للأعضاء التناسلية وتعزيز الأداء الجنسي.

فوائد فاكهة القشطة للرجيم

تؤمّن هذه الفاكهة جملة من العناصر الغذائية الضرورية لتغذية الجسم وتقويته في حال الدخول في حمية غذائية، كما أنها توفر درجة من الحلاوة التي تغني عن السكر الاصطناعي وتناول الحلويات، بالإضافة لكون الألياف فيها تمدّ الجسم بشعور الشبع بشكل سريع.

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