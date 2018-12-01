10 أشياء هامة يجب أن تعرفها عن فصيلة الدم

نحن نعلم جميعا أن نمط الحياة الصحي والتغذية الجيدة الغنية بالكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة ، مهم للغاية بالنسبة لنا ولصحتنا بشكل عام! ولكن ، هل تعلم أن نوع فصيلة دمك له دور مهم لصحتك وجسمك أيضًا؟ هناك أربعة أنواع من فصائل الدم A ، B ، AB ، O وفصيلة الدم لدينا تتحدد عندما نكون في الرحم ، مما يعني أنه لا يمكنك تغييرها بأي شكل لاحق في الحياة.

وفقا للخبراء ، كل نوع من الدم له خصائص فريدة يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن ، وبعض الأمراض ، وحتى الشخصية. ونعم ، وأهم شيء - معرفة خصائص نوع معين من الدم يمكن أن يساعد في تخطيط التغذية الكافية التي من شأنها تحسين صحتك.

إليك 10 أشياء يجب أن تعرفها عن فصيلة الدم:

فصيلة الدم والتغذية

وفقا للخبراء ، يحدث تفاعل كيميائي في أجسامنا (خلال اليوم بأكمله) ونوع الدم يمكن أن يكون حاسما عندما يتعلق الأمر بالهضم أو فقدان الوزن. على سبيل المثال: الأشخاص الذين يملكون فصيلة دم O يجب أن يستهلكوا أطعمة غنية بالبروتين ، مثل: اللحوم والأسماك! لا يحتاج أصحاب فئة الدم A استهلاك الوجبات المطبوخة على الإطلاق ، لأن الخضار أكثر ملاءمة لهم. يجب على أصحاب فئة الدم من النوع B تجنب الدجاج واستهلاك المزيد من اللحوم الحمراء! وينبغي على أصحاب فصيلة الدم AB أن يستهلكوا الأطعمة البحرية واللحوم الخالية من الدهون.

نوع الدم وأمراضه

كيف يعمل هذا - حسناً ، بسبب اختلاف تكوين المستضدات على سطح خلايا الدم الحمراء ، كل نوع دم مختلف. وهذا هو السبب الرئيس وراء مقاومة كل فئة من فئات الدم لنوع واحد من المرض ، والحساسية لبعض الأنواع الأخرى. لذا ، فإن معرفة خصائص أنواع الدم يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض محددة.

فصيلة الدم والشخصية

نعم ، هذا صحيح - يمكن أن يؤثر نوع دمك على شخصيتك! على سبيل المثال - يعتبر الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم O مبدعين واجتماعيين وواثقين. بينما يمتاز أصحاب فئة الدم أ بأنهم مسالمون ، وذو موهبة فنية، وجديرين بالثقة. اما الأشخاص الذين يكرسون قوتهم لتحقيق أهدافهم فهم عادة أصحاب الفئة B . أما الأشخاص الذين يملكون فصيلة الدم AB فهم موثوقون ، خجولون ، مسئولون ، ويحبون الاعتناء بالآخرين.

فصيلة الدم والحمل

هل تعلم أن النساء اللاتي يملكن فصيلة معينة من الدم لديهن فرص أكبر للحمل من الأنواع الأخرى؟ ووفقاً للخبراء ، فإن النساء اللاتي لديهن فصيلة دم من نوع (AB) ينتجان هرمونًا مثيرًا للجريبات أقل يساعد النساء على الحمل بسهولة أكبر.

نوع الدم والإجهاد

القدرة على تحمل الإجهاد يعتمد أيضا على نوع الدم. كيف ذلك؟ فصيلة الدم A تنتج المزيد من الكورتيزول – وهو هرمون الإجهاد. إذا قابلت شخصًا يغضب بسهولة ، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص من فئة الدم O . وعلاوة على ذلك ، فإن لديه مستوى أعلى من الأدرينالين ويحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من المواقف العصيبة.

فصيلة الدم والبطن

بعض الناس لا يحتاجون الى القلق من دهون البطن ، لأن فصيلة دمهم ستساعدهم على التخلص منها بسرعة أكبر. أصحاب فصيلة الدم A يهضمون الكربوهيدرات بسهولة ، لذلك فهؤلاء الناس نادرا ما يكون لديهم دهون في البطن. من ناحية أخرى ، بسبب صعوبة عملية هضم الكربوهيدرات ، فأن اصحاب فصيلة الدم O أكثر عرضة للدهون في البطن.

فصيلة الدم والزواج

قبل أن تتزوج ، تأكد من التحقق من فئة دم شريكك ، لأنه عندما يتعلق الأمر بإنجاب الأطفال ، يجب عدم خلط بعض أنواع الدم. وفقا للخبراء، يجب أن لا يختلط أصحاب فصيلة الدم A و B. معا. ووفقا الصحة الإنجابية ، لا ينبغي أن تختلط RH + و RH-

نوع الدم وممارسة الرياضة

الأشخاص الذين يملكون فصيلة دم A هم أكثر عرضة للإجهاد ، لذلك يجب عليهم القيام ببعض تمارين الاسترخاء والهدوء! ينصحون بممارسة اليوغا والتأمل. الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم B يحبون التحديات لجسمهم وروحهم ، لذلك يميلون إلى القيام بأنشطة رياضية لتحقيق التوازن مثل التنس وتسلق الجبال ، وفنون الدفاع عن النفس.

فصيلة الدم وحالات الطوارئ

من المهم جدًا تذكّر ذلك - يجب أن تحمل دائمًا معك بعض المعلومات الاساسية اثناء السفر والتنقل ، مثل: اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ونوع دمك. في حالة وقوع حادث ، وأنت في المستشفى ، على الأرجح ، ستحتاج إلى نقل دم.