فوائد التين للنساء لا تعد ولا تحصى، إنَّ التين يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومن الألياف، والتين يحمي النساء اللاتي بلغن مرحلة الطمث، من الإصابة بسرطان الثدي.

يحتوي التين المجفف على سعرات حرارية أعلى من التين الطازج إضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث يكون بعضها بتراكيز أعلى من التين الطازج.

ومن أهم هذه العناصر الغذائية في التين، الكربوهيدرات ومنها السكريات، الألياف، الفيتامينات والمعادن وتشمل الكالسيوم، وفيتامين ك، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، الحديد، والمغنيسيوم.

ويعد التين المجفف خالي تمامًا من الكوليستيرول ويكاد لا يحتوي على دهون، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الضرورية والهامة لتحسين الصحة.

فوائد التين للنساء

التين لعلاج الإمساك

التين يعمل على التخلص من الإمساك الناتج من المشاكل الصحية المختلفة والتي تتضمن مشاكل القولون.

التين يحافظ على صحة العظام

يحتوي التين على الكالسيوم، لذلك من الممكن تعويض نقص الكالسيوم من خلال تناول ثمار التين، وهو مفيدًا للعظام، الشعر، والأظافر لدى المرأة.

التين يقي من سرطان الثدي

تناول المرأة للألياف في عمر الشباب يساعد على الوقاية من سرطان الثدي بعد مرور السنين خصوصًا أثناء سن اليأس.

التين يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي التين على العديد من مضادات الأكسدة، إذ تعمل هذه المواد على محاربة عوامل الأكسدة والأمراض المختلفة، وكما تحتوي ثمار التين عند نضجها على كمية أكبر من المواد المضادة للأكسدة.

التين يساعد في محاربة التجاعيد

المستحضرات التي تحتوي على خلاصة التين لها دور فعال في الحد من فقدان الماء من البشرة، وتكون الدهنيات الضارة بالبشرة أيضًا، ولذلك يتم استخدام التين لعلاج زيادة التصبغ، حب الشباب، النمش، والتجاعيد لدى المرأة.

التين يحافظ نضارة البشرة

يحتوي التين على فيتامين C، والذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعطي للبشرة رونقًا ونضارة.

التين يحسن من نوعية الشعر

يحتوي التين على العديد من المواد المستخدمة في مستحضرات ترطيب الشعر، لتمنح المرأة شعرًا لامعًا ورطبًا، وكما يساعد التين على نمو الشعر إذ يحتوي على العناصر الأساسية المهمة مثل: المغنيسيوم، وفيتامين C، وE.