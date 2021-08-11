فوائد الثوم على الريق لا يعد ولا يحصى، الثوم يحافظ على مستوى الدهون في الجسم، وأن تناول الثوم الخام في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم، حيث كشفت الدراسات أيضًا أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قد تقوي الأمعاء من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام.

الثوم يساعد على خفض الكوليسترول في الدم، مما يحمي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، خفض ضغط الدم للثوم فعالية كبيرة في خفض ضغط الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض المزمن، تقوية جهاز المناعة، يقي من الزكام، يساعد على فقدان الوزن.

أما فوائد الثوم قبل النوم يحد من مرض الزهايمر والخرف، ويساعد الثوم في مكافحة السرطان، ويعزز صحة القلب، ويخفف أمراض الجهاز التنفسي.

القيمة الغذائية في الثوم

فيتامين د وفيتامين ج وفيتامين أ

الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والكبريت.

الكبريت، والأليسين وكديلليلد ثاني كبريتيد.

الزيوت الأساسية، ومبيدات الفيتون والتي تعمل على زيادة قدرة الجسم في مواجهة الأمراض.

وأشارت الدراسات والتجارب العلمية إلى أن فوائد الثوم قبل النوم، حيث أن تناول بمعدل منتظم قبل النوم يعتبر أحد الوسائل الفعالة التى تسهم بدورها في الحد من تعرض الإنسان للمشاكل والمخاطر الصحية المختلفة، ومن بين فوائد الثوم قبل النوم ما يلي:

يساعد الثوم في التخلص من مشاكل وإضطرابات الجهاز الهضمي، حيث أن تناول الثوم يساعد في علاج مشكلة عسر الهضم التى يعاني منها الكثير من الأشخاص ، هذا إلى جانب أن الثوم له فعاليته في التخلص من الغازات المتراكمة داخل المعدة.

يساعد الثوم في تقوية وتنشيط الجهاز المناعي بالجسم، حيث أن الثوم يحتوي على نسبة عالية من المواد والعناصر الضرورية للجسم، وبهذا نجد أن تناول الثوم يساعد في مقاومة الجسم لمختلف الأمراض التى تهاجم الإنسان.

الثوم له فعالية ممتازة في حماية الجسم من خطر التعرض لأمراض ومشاكل الأوعية الدموية، حيث أن الثوم يحتوي على نسبة عالية من إنزيم بروستاكلاندين وهو من الإنزيمات الهامة التى تسهم في الحد من مشكلة التجلط وتكتل الصفائح الدموية.

تناول الثوم قبل النوم يسهم في حماية الجسم من خطر التعرض للأمراض السرطانية الخطيرة، وبالتالي فهو يحد من تعرض خلايا الجسم للتلف.

كيفية التخلص من رائحة الثوم

وتناولت بعض الدراسات الأطعمة التي يمكن أن تساعد في القضاء على رائحة الثوم الكريهة إذا أُكلت معه. وشملت تلك الأطعمة كلا من الخسّ، ونبات الهِنْدِباء البرية، والكرفس، والبطاطس، والبقدونس، وأوراق النعناع، والنعناع الفُلفلي، والريحان، والفطر،شرائح الليمون، بذور الهيل، القرفة، المضمضة بحليب طبيعي.

فوائد الثوم مع اللبن