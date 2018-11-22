ماذا تعرف عن فوائد الذرة ؟

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف

تحتوي الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان. فهي تحتوي على فيتامين ب1 الذي يتم إستخدامه في عملية هضم الطعام وإمتصاص العناصر الهامة من الغذاء.

كما تحتوي الذرة على فيتامين ب5، الذي يساعد في حدوث العمليات الحيوية بصورة صحيحة في الجسم. تحتوي أيضاً على الفولات، الذي يساعد الأم الحامل في عملية تجديد وبناء الخلايا. كما يعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج الذي يعمل على الحد من الإصابة بالسرطان. بالإضافة إلى تقليل نسبة إرتفاع الكوليسترول في الدم، وتقليل التعرض للإصابة بمرض سكري الدم، نتيجة لوجود الألياف في الذرة بنسبة كبيرة. إلا أن هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى على باقي أجزاء الجسم سوف نذكر بعضها من خلال النقاط التالية.

للذرة العديد من الفوائد التي تعود على جسم الإنسان، فزيت الذرة يحتوي على الكثير من الأحماض الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر من الدهون الهامة للحفاظ على صحة القلب والشرايين مثل الأوميجا 3. بالإضافة إلى كونه أحد الوسائل التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم LDL، مما يؤدي إلى الحد من الإصابة بانسداد الأوعية الدموية، والحد من إرتفاع ضغط الدم. كما يعمل على الوقاية من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. يوجد حوالي 60% من الدهون غير المشبعة بزيت الذرة و حوالي 30% من الدهون الأحادية غير المشبعة. تعتبر الذرة من العناصر التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في إعادة توازن السوائل الموجودة في الجسم، فكل مائة جرام من الذرة تحتوي على 270 مللي جرام من البوتاسيوم. تعمل الذرة كذلك على الحد من إمتصاص الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائها على الفيتوسيترول بنسبة كبيرة، مما يعود بالنفع على صحة القلب.

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف، والتي بدورها تعمل على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية، وذلك من خلال إمتصاص الألياف القابلة للذوبان. كما تعمل الألياف على منع حدوث الإمساك، بالإضافة إلى قيامها بتحسين حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى منع الإصابة بمرض القولون العصبي والإسهال. تلعب الذرة دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان القولون أيضا، بالإضافة إلى التقليل من الإصابة بالبواسير.