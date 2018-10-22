السباحة لجسم المرأة...فوائد لا تصدق!

السباحة لمدة نصف ساعة في اليوم الواحد تساعد على الحصول على جسم رشيق

تعتبر رياضة السباحة واحدة من أكثر الرياضات متعة وشهرة، وأكثرها ممارسة لدى الناس من مختلف الأعمار، فهي تمد الشخص بالنشاط والحيوية، وتقدم للجسم العديد من الفوائد المختلفة، وتعتمد رياضة السباحة على التحرك بطريقة معينة في الماء حتى يطفو الجسم فوقه دون ملامسة الأرضية أو الغرق، لذلك يجب التدرب جيّداً على هذه الرياضة لإتقانها وممارستها بشكلٍ جيّد وبمهارة عالية.

المرأة تهتم دائماً بجمالها ورشاقتها، لذلك تعد رياضة السباحة هي الأنسب لها لتحقيق ما ترغب به، وبالأخص إذا كانت تعاني من مشكلة الوزن الزائد، فالسباحة لمدة نصف ساعة في اليوم الواحد تساعد على الحصول على جسم رشيق وجميل وخالٍ من الدهون، بالإضافة إلى أنها تمنحه عضلات متناسقة، فاتباع هذا النظام وحده يساعد على حرق 250 سعرة حرارية تقريباً في اليوم، وللسباحة فوائد نفسية للمرأة؛ فهي تساعد على تخفيف الشعور بالغضب، كما أنها تريح الأعصاب، وتخفف التوترالناتج عن ضغوطات الحياة.

هل تعلمي أن للسباحة خلال الدورة الشهرية فوائد؟ تعرفي عليها