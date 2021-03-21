فوائد الصبار الصحية والجمالية

فوائد الصبار عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الصبار لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يعد الصبار من النّباتات الشوكيّة كالألوة الحقيقيّة التي تنتمي للفصيلة الزنبقيّة، وهي نباتات صحراويّة جذعها مُتخشّب وأوراقها لحميّة القوام تحتوي على سائل الصّبر.

نبات الصبار تنمو في الغابات الاستوائيّة ومنطقة شبه الجزيرة العربيّة. موسم الصّيف عادةً هو موسم جمع أوراقها، ولِعقار الصّبر رائحة طيّبة وطعم شديد المرارة، وله فوائد صحيّة كثيرة، كعلاج الأمراض الجلديّة، والقروح، والبواسير، وله فوائد جماليّة وصحيّة للشّعر، كما أنّه يُعزّز إفراز المادّة الصّفراء، ويُلين الأمعاء، ويطرد الغازات، وعقاره مُضادّ للسلّ.

الصبار ينمو في المناطق القاحلة، وتعود أصوله إلى المكسيك، كما يُمكن العثور عليه في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، وفي بلدان حوض البحر الأبيض المُتوسّط، وفي جنوب أفريقيا، وفي أستراليا وكينيا وأنغولا، ونظراً لتحمّله العاليّ للجفاف، فإنّه يُزرَع كسياج حيّ وكوسيلة صدٍّ للرّياح.

تحتوي ثمار وسيقان الصبّار على سكّر الجلوكوز، وسكّر الفركتوز، وحامض الأسكوربيك، وزيت دهنيّ، ومادّة صمغيّة تُسمّى التراجاكانث، وأكسلات الكالسيوم، وتانينات، وموادّ مُلوّنة، وخميرة تعمل على تخمُّر الثّمار.

يحتوي الصبار على الفيتامينات A و B و C والأحماض الأمينية والإنزيمات التي تساعد بشكل كبير على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

أما زيت الصبار يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل والعناية اليومية، بما فيها غسول الوجه والشامبو، ومستحضرات العناية بالشعر، وذلك لاحتواء زيت الصبار على مضادات للأكسدة قوية، مثل فيتامين A والبيتا كاروتين، وفيتامين E، كما أنه يتحوي على مجموعة من فيتامينات B، ويمتاز بمحتواه العالي من فيتامين B5، بالاضافة الى السكريات، والأحماض الأمينية، ومجموعة من الأنزيمات، والمعادن.

1- الصبار لمكافحة حب الشباب

جل الصبار قد يكون مفيدًا بشكل كبير في علاج حب الشباب، لا سيما الحالات الحادة منه، وذلك عند تطبيق الجل مباشرة على البثور 3 مرات يوميًا، إذ يمنع جل الصبار تراكم المواد الضارة التي تفاقم الإلتهاب في مكان البثور، معقمًا المنطقة ومسرعًا من عملية الشفاء. كما يمنع تكون التصبغات والعلامات بعد شفاء البثور.

2- الصبار لعلاج الحروق

إحدى فوائد الصبار للوجه والبشرة بشكل عام هو قدرة الجل الذي تحتوي عليه أوراق الصبار على علاج الحروق وتسريع شفائها، خاصة في حالات الحروق الطفيفة وحروق الشمس،وذلك من خلال تطبيق الجل على منطقة الحرق عدة مرات يوميًا.

3- الصبار لترطيب البشرة وعلاج الجفاف

جل الصبار مناسب لأنواع البشرة المختلفة بشكل عام، ولكنه مفيد بشكل خاص للبشرة الجافة والجافة جدًا، إذ يساعد وبشكل ملحوظ على ترطيب البشرة الجافة والجافة جدًا، خاصة عند وضعه على البشرة بانتظام..

4- الصبار لتخفيف السواد والهالات حول العيون

بسبب تأثير جل الصبار البارد والمهدئ للبشرة وبسبب غناه بفيتامين ه ومضادات الأكسدة الهامة، فإن تطبيق جل الصبار على منطقة ما حول العيون يساعد على تخفيف أي انتفاخ فيها ويساعد كذلك على تخفيف الهالات السوداء بشكل ملحوظ.

ما عليك سوى وضع القليل من هذا الجل حول عينيك أو حتى على الوجه بالكامل قبل النوم ليلاً.

5- الصبار لمكافحة الأكزيما والصدفية

من فوائد الصبار للوجه قدرته على ترطيب بشرة الوجه لدى المصابين بالأكزيما، إذ يساعد على تخفيف الجفاف بشكل ملحوظ مع تخفيف الحكة المزعجة والتهيج المرافقين للأكزيما.

ولا يقتصر الأمر على الأكزيما فحسب، بل يساعد الجل المذكور كذلك على التخفيف من الأعراض المزعجة المرافقة للعديد من المشاكل الجلدية الأخرى مثل الصدفية.

6- الصبار لتأخير علامات تقدم السن

يحتوي جل الصبار على مواد تساعد البشرة على الإحتفاظ بمرونتها وليونتها لفترة أطول، لذا فإن من فوائد الصبار للوجه التي يعشقها الكثيرون قدرة هذا الجل السحري على مكافحة علامات تقدم البشرة المختلفة مثل: التجاعيد وترهل الرقبة، جل الصبار يساعد الخلايا على تجديد نفسها بشكل أفضل ويمنع الشيخوخة المبكرة للبشرة.

7- الصبار لمكافحة قروح البرد وشفاء الجروح

تستطيع التخلص منها عبر تطبيق جل الصبار عليها مباشرة مرتين يوميًا على الأقل، وكما يساعد جل الصبار على تسريع التئام الجروح الطفيفة وتعقيمها عند تطبيقه عليها مباشرة، ويقلل من فرصة ترك الجرح لندبة بعد شفائه.

الصبار مصدرٌ غنيٌّ بمضادات الأكسدة: يحتوي على ثمانية أنواعٍ مختلفة من مركبات الفلافونويدات،أنّه يساعد على تعزيز مضادات التأكسد عند البالغين الأصحّاء، ويدعم تحمّلهم للإجهاد التأكسدي، إضافةً إلى تقليل التلف الناتج عن الدهون في الجسم.

الصبار حماية الخلايا العصبية: إذ إنّها كغيرها من خلايا الجسم معرّضةٌ للتلف، ممّا قد يؤدي إلى فقدان الحواس أو الشعور بالألم، حيث أُجرِيَت دراسة سنة 2014، ووُجد أنّه يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بتلفها، أو فقدان وظائفها، وذلك يعود لاحتوائه على خصائص واقيةٍ.

الصبار امتلاك خصائص مضادة للالتهابات: فقد أشارت جامعة تكساس إلى استخدامه في المساعدة على علاج أعراض الروماتزم، إضافةً إلى ذلك، وجدت دراسةٌ أجرِيَت على الحيوان ونُشِرَت نتائجها في أرشيف البحوث الدوائية عام 1998، أنّه مفيدٌ في تقليل التهاب المعدة، ومع ذلك، فلا بدّ من إجراء المزيد من الأبحاث؛ لتحديد فعاليّته على الإنسان.

الصبار خفض مستويات الكولسترول في الدم: حيث وجدت دراسةٌ أوّليةٌ أنّ الصبّار يُقلّل من مستويات إجمالي الكوليسترول، بالإضافة إلى مستويات الكوليسترول الضار أو ما يُعرَف اختصاراً بـ LDL، وبآثار جانبية أقلّ مقارنةً بتلك الناتجة عن استخدام الأدوية.

الصبار مصدرٌ غنيٌّ بفيتامين ج: إذ إنّه يساعد على التئام الجروح، وتقوية العظام، بالإضافة إلى أنه يساهم في إنتاج بروتين الكولاجين، الذي يحافظ على صحّة البشرة، والأوتار، والأربطة، والغضاريف، والأوعية الدموية، أنّ الحصّة الواحدة من الصبّار تُزوّد الجسم بـ 17% إلى 28% من الكمية الغذائية المرجعية اليوميّة، علماً بأنّ الكمية الموصى بها يومياً منه تتراوح بين 75 إلى 120 مليغراماً.

الصبار علاج تضخّم البروستاتا: إذ أظهرت دراسةٌ أوّلية أنّ الصبّار قد يُساعد على علاج تضخّم البروستاتا عند الرجال، وقد يكون فعالاً في علاج سرطان البروستاتا، وكذلك قد ينتجُ عنه آثارٌ جانبية أقلّ من تلك التي تُسبّبها الأدوية، وتجدر الإشارة إلى أنّ تضخّم البروستاتا يؤدي إلى زيادة حاجة الرجال للتبوّل بشكلٍ متكرر.

الصبار امتلاك نشاط مضاد للفيروسات: حيث وجدت بعض الأبحاث الأوليّة أنّ للصبّار دورٌ في مكافحة العديد من الفيروسات، مثل؛ فيروس الهربس البسيط أو ما يُعرف اختصاراً ب HSV، والفيروس التنفسي المخلوي، الذي يُرمز له اختصاراً ب RSV، وكذلك فيروس عوز المناعة البشري.

الصبار تنظيم مستويات السكّر في الدم: إذ يحتوي على الألياف الغذائية المفيدة لمرضى السكريّ، حيث إنّها تُقلل من مستوى الإنسولين، وتُنظّم نسبة الدهون في الدم، وقد أشارت دراسةٌ صغيرة أُجريَت على مجموعتين من الأشخاص الذين يُعانون من مرض السكريّ من النوع الثاني، زوّدت مجموعة منهما بوجبة فطورٍ تحتوي على الصبّار، ووُجد أنّ الأشخاص الذين تناولوه قد انخفض لديهم مستوى السكّر، وكذلك انخفض مستوى الإنسولين بشكل ملحوظٍ بعد الوجبة، مقارنةً بالمجموعة الأخرى التي لم تشتمل وجبتهم عليه، ومن الجدير بالذكر أنّ نبات الصبّار استُخدم كعلاج تقليديٍّ لداء السُكريّ في المكسيك.

الصبار تقليل خطر الإصابة بالسرطان: فوِفقاً لدراسةٍ نشرتها مجلة التغذية أنّ عصير الصبّار قد يكون بديلاً جيداً وطبيعيّا للوقاية الكيميائية من السرطان؛ وذلك لأنّه قد يُثبط نمو الخلايا السرطانية، ويُبطؤ نموّ الأورام، كما أنّ عملَه قد يكون مشابهٌ لعمل مركب الريتينويد، الذي يُستخدَم في تجارب الوقاية الكيميائية، ومن الجدير بالذكر أنّ التأكّد من فائدة الصبّار وآلية عمله في مكافحة مرض السرطان ما زال بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدراسات.

الصبار تخفيف حرقة المعدة: حيث إنّه استخدم منذ وقتٍ طويل للمشاكل الهضمية، ويوجد بعدة أشكال، كالعصير، والكبسولات، وغيرها، ويخفف تناوله من أعراض مرض الارتداد المعدي المريئي والمعروف اختصاراً ب GERD.

فوائد أخرى عن الصبار:

خفض مستوى ضغط الدم

المساعدة على هضم المواد الدهنية

الصبار لتهدئة الأعصاب

خفض مستوى السكر

معالجة عسر الهضم

معالجة التهاب المفاصل

الصبار لتخفيف الوزن

تنظيف الجهاز الهضمي

الصبار لمعالجة القرحة

خفض نسبة الكوليسترول في الجسم

امتصاص السموم من الجسم

تغذية البشرة وحمايتها من أشعة الشمس

الصبار يعمل على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة

الصبار يغذي الشعر ويزيد نموه ويكثفه

الصبار يعطي الشعر بريقاً وحيوية

فوائد الصبار للشعر

الصبار له خصائص مضادة للالتهاب والفطريات لانها تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.

الصبار غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.

الصبار يساعد على ترطيب الشعر، حيث تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

الصبار لإصلاح الضرر في فروة الرأس بسبب الإنزيمات التي يحتويها، الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.

الصبار يحث بصيلات الشعر على النمو وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.

الصبار يعمل على التقليل من تساقط الشعر وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافته.

طريقة عمل ماسك الصبار لترطيب الشعر جيدًا

المكونات:

ملعقة من هلام صبار الألوفيرا.

كمية من زيت جوز الهند حسب طول الشعر.

طريقة التحضير:

أولاً يتم وضع زيت جوز الهند في الميكرويف مدة عشرة دقائق.

ثم يضاف اليه هلام الصبار و نقوم بتحريك المكونات بشكل جيد.

ويتم تطبيق المزيج على الشعر و فروة الرأس مع تغطيته مدة عشرة دقائق قبل الاستحمام.

من فوائد الصبار للبشرة أنه يساعد على جعل البشرة أكثر طراوةً، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا التالفة والميتة من خلال تنظيف البشرة بعمقٍ، فهو يحتوي على أحماضٍ أمينيّة عديدة، من أهمها الجلوتامين، الأمر الذي جعل الصبار يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة والشعر.

من فوائد الصبار للبشرة يعالج الصبار بعض الالتهابات ولسعات الحشرات بفاعليّةٍ كبيرة بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهابات الناتجة عن لدغات الحشرات، والحكة، والاحمرار، والطّفح الجلدي، والحساسيّة.

من فوائد الصبار للبشرة يرطّب البشرة بفاعليّةٍ كبيرة، فهو يحتوي على نسبة رطوبةٍ عاليةٍ؛ حيث إنّ الماء يشكّل نسبةً كبيرةً من تركيبته، بالتالي يُنصح به بشدّة لأصحاب البشرة الجافة على وجه الخصوص.

يكافح زيت الصبار الشيخوخة وعلامات تقدّم السن، كالتجاعيد والخطوط الدقيقة؛ فهو يحتوي على الفيتامينات E، وK التي تساعد على تليين البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على المرطّبات والأحماض الأمينية؛ الأمر الذي يجعل الصبار مكافحاً جيّداً للشيخوخة.

يساعد زيت الصبار على التخفيف من الهالات السوداء تحت العينين، الناتجة عن نقص النوم، أو الجفاف، أو الإجهاد، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية المغذية التي تمنح البشرة إشراقاً، وبالتالي تخلصها من هذه الهالات.

زيت الصبار يساعد على إصلاح الجلد التالف، والتخلص من الندوب، وآثار الجروح، وغيرها من عيوب البشرة التي تشكّلت لأسبابٍ مختلفةٍ، فهو يحتوي على نسبٍ جيدةٍ من مركبات الفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة.

يعمل الصبار على التقليل من تساقط الشعر وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافته.

الصبار له خصائص مضادة للالتهاب والفطريات لانها تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.

الصبار غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.

من فوائد الصبار للشعر يساعد على ترطيب الشعر، حيث تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

الصبار لإصلاح الضرر في فروة الرأس بسبب الإنزيمات التي يحتويها، الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.

من فوائد الصبار للشعر يحث بصيلات الشعر على النمو وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.

فوائد الصبار للمعدة

من فوائد الصبار أنه يقلل من الالتهاب الناجم عن التهاب المعدة أو التهاب الاثنى عشرية، يجدد بطانة المعدة، يخفف أعراض فتق الحجاب الحاجز، يزيل السموم من الجسم، يحفز الهضم، يقلل من الحرقة، ينظف الدم، ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية كما يعالج التهاب القولون ويشفي الجروح الناجمة عن قرحة المعدة.

أضرار أكل الصبار

الإسهال

الإجهاض

الحساسية

مشاكل الجهاز الهضمي

أمراض القلب

خفض مستويات سكر الدم

فوائد زيت الصبار

يحتوي زيت الصبار على مجموعة غنية مميزة من الأحماض الدهنية لذا فهو يساعد في ترطيب البشرة والمحافظة عليها.

زيت الصبار يعالج حب الشباب والاكزيما والصدفية وقرحة الجلد، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة به.

زيت الصبار يحمى من أشعه الشمس الضارة كما انه يعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.

زيت الصبار يحافظ على الجلد من الحروق ولدغات الحشرات والحكة والتورم.

علاج الندوب والتئام الجروح.

زيت الصبار يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على منع الامراض السرطانية مثل سرطان القولون والجلد والثدى.

زيت الصبار يعزز الانتعاش السريع من الاثار الجانبية للإشعاع الضارة فى العلاج الكيميائي.

زيت الصبار له دور فعال فى الحفاظ على صحة المعدة ومنع الالتهابات وعلاج اضطرابات المعدة مثل القولون العصبى والإمساك.

زيت الصبار يعمل على علاج الامساك وتحسين الشهية.

يستخدم زيت الصبار للحفاظ على مستويات السكر فى الدم وبذلك فهو مفيد لمرضى السكر.

زيت الصبار يعمل على تعزيز صحة المناعة والوقاية من الامراض.

زيت الصبار يحتوىعلى فيتامينات وخصائص تعمل على علاج الصرع والربو وهشاشة العظام ومكافحة البكتريا والجراثيم.

زيت الصبار يعالج الامراض الروماتزمية وألم الرقبة والظهر والساق والكتف.

فوائد الصبار للنساء

الصبار يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول

الصبار يساعد في التئام الجروح

الصبار يساعد في خفض مستويات سكر الدم المرتفعة

الصبار يساعد في فقدان الوزن

فوائد الصبار للحامل

موقع البوابة ينصح المرأة الحامل أو المراة التي تخطط للحمل بتجنب تناول الصبار خلال الحمل؛ لأنه لا يوجد دراسات علمية تبين إذا ما يمكن للحامل أن تتناوله بامان دون أن يؤثر على صحتها وجنينها، لذا قد يوصي الأطباء بتجنبه تمامًا خلال أشهر الحمل.