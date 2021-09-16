فوائد الفلفل الحلو للرجيم لا تعد ولا تحصى، حيث الفلفل الحلو أنه قليل السعرات الحرارية وغني يالعناصر الغذائية الهامة، ومن فوائد الفلفل الحلو للرجيم أنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك والألياف الغذائية وفيتامين A و C والبوتاسيوم.

يعد الفلفل الحلو من الخضروات التي يمكن استخدامها في الطهي مثل الجزر والبروكلي والكوسا، وإضافتها للكثير من أطباق الطعام مثل السلطة والفتوش والأكل الصيني، صينية الدجاج مع الخضار، ويمكن تضمينها في أي نظام غذائي للرجيم.

ومن فوائد الفلفل الحلو للرجيم أنه يساعد في تخفيف وزن الجسم ومستويات الدهون الكلية، ويعد استهلاك الفلفل الأحمر الحلو بانتظام على مدى أسبوعين يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم وتراكم أقل للدهون في الجسم، فالفلفل الأحمر الحلو قد يوفر تأثيرات مفيدة جداً بسبب تفاعلاته مع الجهاز العصبي الودي sympathetic nervous system.

ومن فوائد الفلفل الحلو للرجيم أنه غني بالألياف الغذائية للرجيم، حيث تعزز الألياف الإحساس بالشبع والامتلاء، فكوب من الفلفل الأخضر المفروم يحتوي على 3 جرامات من الألياف و 30 سعرة حرارية فقط، والكمية الموصى بها من الألياف هي من 20 إلى 35 جرام، ويقدم كوب واحد من الفلفل الأخضر نسبة تتراوح من 7 إلى 13 % من كمية الألياف اليومية الموصى بها.

هل الفليفلة تزيد الوزن؟

لا، الفلفل الاحمر يلعب دور كبير في تخفيف الوزن، بطريقتين:

1- الفلفل الاحمر يلعب دور في التأثير على مراكز الشبع وكبح الشهية في الجسم بتأثيرها على افرازات الغدة الدرقية والتي بدورها تؤثر على هرموني الأدرينالين والدوبامين المسؤولين عن التحكم بالشهية.

2- الفلفل الاحمر يزيد من معدلات الايض وسرعتها وخاصة في عمليات أيض وحرق الدهون.

هل الفلفل الأخضر ينقص الوزن؟

الفلفل الأخضر لحرق الدهون حيث يحتوي كوب من الفلفل الأخضر المفروم على 3 جرامات من الألياف و 30 سعرة حرارية فقط، وإن الكمية الموصى بها من الألياف هي من 20 إلى 35 جرام، ويقدم كوب واحد من الفلفل الأخضر نسبة تتراوح من 7 إلى 13 % من كمية الألياف اليومية الموصى بها.

هل الفلفل الأخضر الحار ينقص الوزن؟

خبراء الصحة عادوا ليهتموا بالفلفل الحار نظراً لفوائده الصحية العالية ولتأثيره في عملية تنزيل الوزن، وذلك لمقاديره الطبيعية التي تعرف بـ capsaicin وهذه المادة تعمل بطرق مختلفة على التخلص من الدهون بدون التأثير على سلامة الجسم.

فوائد زيت الفلفل الحار للتنحيف

شرب زيت الفلفل الحار للتنحيف أو مزج زيت الفلفل الحار للتنحيف مع الأطعمة، ويكمن دوره في ما يأتي:

من فوائد زيت الفلفل الحار للتنحيف تعزيز قدرة المعدة على إفراز العصارة الهضمية التي تسرع وتسهل هضم الأطعمة.

ومن فوائد زيت الفلفل الحار للتنحيف أيضاً ملء المعدة وإعطاء الجسم شعوراً بالشبع مما يقلل الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

ومن فوائد زيت الفلفل الحار للتنحيف سد الشهية.

فوائد زيت الفلفل الحار بشكل عام

من فوائد زيت الفلفل الحار تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم مقابل زيادة نسبة الجيد منه.

من فوائد زيت الفلفل الحار ايضاً تقليل خطر الإصابة بالأورام الخبيثة؛ وذلك نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تدمر الخلايا السرطانية.

تعمل على القضاء على بكتيريا المعدة.

يساعد زيت الفلفل الحار تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية.

طرد البلغم والغازات والعرق من الجسم.

تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، مما يزيد قدرته على مهاجمة الأجسام الغريبة سواء أكانت فيروسات أم بكتيريا أم جراثيم، ويقلل فرص الإصابة بالعدوى.

من فوائد زيت الفلفل الحار تخفيف آلام الصداع والصداع النصفي.

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