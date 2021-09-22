فوائد الكمون مع العسل متعددة وهي علاج منزلي للكحة، تقوية جهاز المناعة وتعزيز الذاكرة، ومن فوائد الكمون مع العسل أيضاً أنه مساعد طبيعي في النوم.

فوائد الكمون مع العسل على الريق

التخلص من الغازات المعوية.

تخفيف آلام البطن والمغص.

تطهير الجسم من الجراثيم والباكتيريا لأنه يحتوي على خصائص مضادة.

تقوية أداء الكبد وتنشيطه وتحفيزه على التخلص من الفضلات والسموم وتعزيز إفراز الإنزيمات المسئولة عن الهضم.

علاج جميع مشاكل الجهاز الهضمي

فوائد الكمون مع العسل للاجهاض

يستخدم الكمون في الإجهاض الذي قد ترغب به بعض السيدات

يجب أن يكون أول عشرة أيام من الحمل يمكن أن يتم استخدام ماء الكمون المغلي للإجهاض.

يتم شرب مغلي الكمون مضافاً إليه ملعقة من العسل فهو ما يحفز الرحم على الانقباض بشده ونزول الجنين.

أضرار الكمون على المعدة

حرقة فى المعدة

تلف الكبد

إجهاض الحامل

نزيف أثناء الدورة الشهرية

انخفاض مستوى السكر في الدم

يخفف من نسبة الحليب للمرضعات

أضرار الكمون على القلب

يهيج الأوعية الدموية التي تؤدي إلى زيادة ضربات القلب

مضر للمرضعات.

الأشخاص المصابين بمرض السكر في الدم يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الكمون

فوائد الكمون للتخسيس

يعتبر مضاد للالتهابات.

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

يحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

يمتاز بأنه منخفض السعرات الحرارية.

يعزز عملية الأيض.

يحسن عملية الهضم.

ينقي الجسم من السموم.

فوائد الكمون للتخسيس

فوائد الكمون المغلي