فوائد اللفت للكلى أنه مدر للبول لأنه يحتوي على حمض الإكزاليك بنسب قليلة، وحمض الإكزاليك له دور في زيادة فرص تكون حصى الكلى والجهاز البولي، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى أن يكثروا من شرب الماء عند تناول اللفت.

القيمة الغذائية للفت

اللفت غني بفيتامين C،مصدر فيتامين B9 (أو حمض الفوليك)، غني بالبروفيتامين A (أو بيتا كاروتين)، يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، يحتوي أيضًا على المغنيسيوم ، وهو أمر مهم جدًا لامتصاصه الجيد.

فوائد اللفت بشكل عام

يساعد في تخفيف الوزن

أغنى الخضار الجذرية بفيتامين ج (Vitamin C)

يساعد في الوقاية من السرطان

خفض مستويات الكولسترول السيئ، وتعزيز صحة القلب والشرايين.

يعزز صحة العظام ويمنع هشاشتها

يساعد على تخفيف أعراض مرض الربو

يحتوي اللفت على مركبات اللوتين والكاروتينات

يحافظ على نضارة البشرة، ويجعلها مشرقة محمرة

فوائد اللفت للوجه

غني بفيتامين أ وهو أحد الفيتامينات المهمة لتعزيز أنسجة البشرة

الحفاظ على الترطيب، إن اللفت يدخل في العديد من ماسكات البشرة.

حماية البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس وتجديد خلايا البشرة

الحفاظ على البشرة خالية من العيوب وناعمة.

فوائد اللفت الأصفر

من فوائد اللفت الأصفر أنه غني بالبوتاسيوم الضروري لصحة العظام والقلب ولعمل الأعضاء الحيوية بشكل صحيح، ويحتوي على فيتامين C.

فوائد اللفت للرياضيين

يحتوي على نسب عالية من فيتامينات إي وكي وبي 6

يحتوي اللفت على الكالسيوم والحديد ونسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تساهم في الدفاع عن الجسم ضد الالتهابات.

أضرار اللفت

حصوات الكلى.

تليف الكبد.

تراكم السموم بالجسم.

ارتفاع ضغط الدم.

فوائد اللفت الأحمر

اللفت الأحمر يدعم سلامة النظر والحواس الرئيسية.

يحتوي اللفت الأحمر على كميات جيدة من الألياف التي تساعد على انتظام عملية الهضم وتحفز الجسم على طرد الفضلات وتمنع الإمساك

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