اكتشفي فوائد الليمون المذهلة للبشرة

يحتوي الليمون على حمض الأسكوربيك يساعد على علاج حب الشباب

يُعدّ الليمون من أكثر المكوّنات المستخدمة في كل منزل، حيث يُستخدم للطهي والجمال بالوقت نفسه، وله الكثير من الفوائد الصحيّة مثل تعزيز الجهاز المناعيّ، وتحسين عمليّة الهضم، والسيطرة على ضغط الدم المرتفع، ومكافحة العدوى ضد الالتهابات والجراثيم والفطريّات، وغيرها، والسبب في ذلك يعود لاحتوائه على الكثير الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، كما أنّه يعتبر مصدراً جيداً لفيتامين C، وجميع هذه الفيتامينات والمعادن تحسّن من صحة البشرة، والشعر، والأظافر، وأهم فوائده الجماليّة للبشرة:

1- يجدّد خلايا البشرة: يجعل الليمون البشرة شابّة ونضرة، حيث يعزّز فيتامين CC الموجود فيه إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يزيد من مرونة البشرة، ويجعلها ناعمة مشرقة، كما أنّ فيتامين C يحمي من تراكم الجذور الحرّة في الجسم، بالإضافة إلى خصائصه القابضة التي تساعد على شدّ البشرة، ويمنع علامات الشيخوخة المبكّرة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة.

2- يعالج حب الشباب وندباته: يحتوي الليمون على حمض الأسكوربيك، الذي يُعدّ قابضاً طبيعيّاً يساعد على علاج حب الشباب بسرعة، كما أنّ فيتامين C يعزّز نمو أنسجة الجلد الصحيّ، ويقلل من ظهور ندبات حب الشباب والبقع، كما يحتوي على خصائص مضادّة للجراثيم التي يمكن أن تقتل البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب.

3- يخفّف من النمش: من الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور النمش تلف الجلد، والشمس، ويحتوي الليمون على خصائص تفتّح البشرة وتبيّضها، مما يخفّف من بقع النمش تدريجيّاً، وقد تختفي عند المواظبة على استعماله دوماً.

4- يخفّف من سواد الشفاه: يفتّح الليمون الشفاه الداكنة بسبب التعرّض لأشعة الشمس، أو استخدام منتجات تجميليّة ذات جودة منخفضة، أو بسبب تناول الكثير من الكافيين، وذلك لاحتوائه على خصائص التبييض، ولكن هذا يحتاج بعض الوقت.

5- يعالج تشقق الشفاه: يعد تشقق الشفاه من أكثر المشاكل الشائعة، ويمكن التخلص من هذه المشكلة مع الليمون؛ لأنه يقشّر الخلايا ويجددها ويجعلها تبدو لينة وطرية.

المزيد:

الأفوكادو له فوائد جمالية لا تعد ولا تحصى... تعرفي على أهمها

تعديلات روتينية لعلاج جفاف البشرة في رمضان

لبشرة مشرقة بدون مكياج في رمضان جربي هذه الماسكات