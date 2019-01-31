حب الرشاد من النباتات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بأوراقها الخضراء ومذاقها الطيب، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تحمي الجسم من الامراض المختلفة ومنها (حمض الفوليك ، فيتامين سى، ألياف غذائية ، حديد،كالسيوم، بروتين، فيتامين أ.

فوائد حب الرشاد:

•تستخدم بذور حب الرشاد كعلاج لتقليل أعراض الربو ووظائف الرئة والجهاز التنفسي.

•تحتوي بذور حب الرشاد على خصائص تعمل على تنظيم الدورة الشهرة عند النساء.

•لها دور فعال في علاج عسر الهضم وتخفيف أعراض الإمساك والمغص وألم المعدة.

•تعالج التهاب الجهاز التنفسي وذلك عن طريق خلطها مع العسل الأبيض كما أن لها دور فعال في علاج التهاب الحلق.

•تحتوي بذور حب الرشاد على كمية غنية من الحديد الذي يساعد على علاج فقر الدم وتعزيز مستوى الهيمجلوبين فى الدم.

•تعمل على تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

•تعمل على تحفيز الغدد الثديية لبدء إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات.

•تعتبر بذور حب الرشاد منشطا جنسيا يعزز الرغبة الجنسية ويعالج ضعف الانتصاب.

•تحتوي على مواد مضادة للسرطان والأورام وبذلك تحمي من الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل الثدي والقولون والمعدة والجلد.

•تعمل على تعزيز الصحة العقلية وتنشيط الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر.

فوائد حب الرشاد للجلد والشعر

•من الممكن أن تخلط بذور حب الرشاد مع الماء والعسل وتطبيقها على الجلد لعلاج حروق الشمس وجفاف الجلد والشفاه المتشققة.

•تعالج تساقط الشعر حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والحديد، وتعالج من يعانون من فقدان الشعر.

•تعمل على نضارة البشرة وحمايتها من التلف والتجاعيد.

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