فوائد خبز التورتيلا وسعراته الحرارية

خبز التورتيلا هو نوع من أنواع الخبز المكسيكي الذي يُصنع من طحين القمح أو طحين الذرة، وأبرز ما يميّزه بأنه غير سميك بل مسطح ورقيق ودائري الشكل، ويتم خبزه على صينية، وخالٍ من الدهون ومنخفض السعرات الحرارية.

ويُستخدم خبز التورتيلا عن طريق تناوله مع الأطعمة الأخرى، أو في صنع الساندويتشات، وتُستخدم أيضًا في حفظ الأطعمة من خلال تغليفها ومنها: الأجبان، والمأكولات البحرية، والبصل، والدجاج، واللحم وغيرها، ويختلف خبز التورتيلا المكسيكي عن خبز التورتيلا الإسباني بأنه يُصنع على شكل عجة يضاف إليها الفطر، والبصل، والسمك، والهليون، والبصل وغيرها من المكونات الأخرى، وتكون العجة على شكل أقراصٍ رقيقة.

فوائد خبز التورتيلا:

1- تعزيز أداء الجهاز الهضمي، وذلك لأنّ هذا الخبز يعد من المصادر الغنية بالألياف الغذائية التي لا تتوجد بكميات كبيرة في المواد الغذائية الأخرى.

2- يعتبر من المصادر التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يمتصه الجسم كاملًا، وبالبرغم من احتواء الحليب على نسبة أعلى من الكالسيوم إلاّ أنه يحتوي أيضًا على الدهون التي تعمل على عرقلة امتصاص الجسم للكالسيوم بطريقةٍ جيدة، لذا فإنّ تناول خبز التورتيلا أكثر فائدة من الحليب.

3- خبز التورتيلا يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك وهو نوع من أنواع الفيتامينات الضرورية للجسم إذ يزيد من قوة الأظافر، ويساعد أيضًا في جعل البشرة والشعر أكثر صحة، كما أنه مهم جدًا لجسم المرأة الحامل باعتباره من الفيتامينات التي تساعد في تكوين الجهاز العصبي للجنين.

4- يعتبر من المواد الغذائية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، وذلك لانخفاض كمية السعرات الحرارية فيه، لذا فإنّ تناوله لا يزيد من وزن الجسم، لكن يجب الانتباه للحشوة التي توضع داخله.

5- خبز التورتيلا يحتوي على فيتامين ب المركب مثل: البيريدوكسين، والنياسين، والثيامين، وتعد هذه الفيتامينات من العناصر المهمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي الخلوي لجسم الإنسان.

السعرات الحرارية في خبز التورتيلا:

1 غرام من السكريات.

320 ملغرام من الصوديوم.

1 ملغرام من الحديد.

100 ملغرام من الكالسيوم.

5 غرامًا من البروتين.

24 غرامًا من الكربوهيدرات.

3 غرامات من إجمالي الدهون.

1 غرام من الألياف الغذائية.

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