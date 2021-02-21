فوائد زيت البرتقال الجمالية للبشرة!

إليك، أفضل خلطات زيت البرتقال للوجه، فعّالة وآمنة للحفاظ على بشرة صافية ومشرقة لا تشوبها شائبة. وكيفية تحضيرها وطرق استخدامه لتحقيق أفضل النتائج.



يُساعد زيت البرتقال في تطهير البشرة، وتهدئتها وتنعيميها، وتجديدها، ومنحها التوازن؛ نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

المُكوِّنات:



ملعقة كبيرة من زيت البرتقال

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، نمزج فيه المُكوِّنات جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، يُوزّع المزيج على الوجه. وبعد نصف ساعة يُشطف الوجه بالماء. أما لعلاج البقع الداكنة والسوداء، يُدهن زيت البرتقال على الوجه في المساء، مع تحريك أصابع اليدّ بشكل دائريّ.



خلطة زيت البرتقال لتفتيح لون البشرة

يُعّزز زيت البرتقال إنتاج الكولاجين المُفيد لصحة البشرة، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، إضافة الى ذلك، فهو يقضي على علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، والبقع الداكنة.



المُكوِّنات:



3-4 قطرات من زيت البرتقال

3-4 قطرات من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:



تُمزج المكونات جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، يُوزّع على المنطقة المُراد تفتيحها، ويُترك لمدّة 4 إلى 5 دقائق. ثم، تُغسل البشرة بالماء الفاتر، ويُكرَّر العلاج يوميًا لمدّة أسبوع أو أسبوعين.



خلطة زيت البرتقال لعلاج حب الشباب

يحتوي زيت البرتقال على خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي يعالج حب الشباب

يُساعد زيت البرتقال في تعقيم البشرة من البكتيريا المسبّبة لظهور حب الشباب؛ لاحتوائه على مضادات للالتهابات.

المُكوِّنات:

1-2 قطرة من زيت البرتقال.

4 قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:



يُخلط زيت البرتقال وزيت الزيتون جيدًا، ثم يوزّع الخليط على الوجه بوساطة قطعة من القطن ويُترك على البشرة لمدة 5 دقائق. بعدها، يُشطف الوجه بالماء.

خلطة زيت البرتقال لعلاج تصبغات البشرة

يُساعد زيت البرتقال في علاج التصبّغات والبقع الداكنة على البشرة.



المُكوِّنات:



القليل من زيت البرتقال

طريقة التحضير والاستخدام:

يوزّع زيت البرتقال على البقع الداكنة على البشرة بوساطة قطنة. ولزيادة فعالية هذه الوصفة، يُمكنك إضافة القليل إليه من زيت الألوفيرا.

خلطة زيت البرتقال لتنعيم البشرة



يُساهم زيت البرتقال في تنعيم البشرة

المُكوِّنات:



10 قطرات من زيت البرتقال

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

تُمزج المُكوِّنات جيدًا، ويُوزّع الخليط على الوجه، مع تدليك المنطقة حتى تمتص جميع الزيوت تمامًا.



خلطة زيت البرتقال لترطيب الوجه

يمنح زيت البرتقال الانتعاش للبشرة في الصباح عند استخدامه.



المُكوِّنات:



ثلاث قطرات من زيت البرتقال

كوب من الماء

طريقة التحضير والاستخدام:

يُضاف قطرات زيت البرتقال الى كوب من الماء، ويتم استخدامه لغسل البشرة صباحًا.



فوائد زيت البرتقال للوجه

يعمل زيت البرتقال على دعم صحة البشرة، والمحافظة على شبابها، وتعزيزها بمضادات الأكسدة.

يحمي البشرة الدهنية من الجراثيم، ويطهّرها، وينظّفها، كما أنّه يضيق مساماتها الواسعة.

يُخفف من التهابات البشرة، بخاصّة حب الشباب.

يُساعد في إعادة توازن إفرازات زيوت البشرة، كما وأنّه يُعيد تنشيط الجلد.

يُساعد في تقليل ظهور علامات التجاعيد.

يُعالج البثور والبقع.

يُساهم في تنشيط وزيادة وظيفة تصريف السائل الليمفاوي، ويخلّص الجسم من السموم المختزنة تحت الجلد، ويخفّف من مظهر ترهلات الجلد، ويحدّ من ظهور السيلوليت.

يقوم زيت البرتقال بتخفيف تلف الجلد الذي ينجم عن الأشعة فوق البنفسجية؛ لاحتوائه على خصائص تعمل على إلتئام الجروح، وتحسّن من ترميم الأنسجة.

يمكن استخدام زيت البرتقال لتدليك الوجه والرقبة وبشرة الجسم، وذلك لتحسين الدورة الدموية وزيادة ضخ الأكسجين للبشرة. وبالتالي، تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول بشكل مباشر عن إعادة الشباب البشرة.

زيت البرتقال في سطور

يُستخرج زيت البرتقال من قشرة البرتقال الحلو من خلال طريقة الضغط على البارد، لاستخراج الزيوت من القشرة، كما ويُمكن استخراج الزيوت من أوراق البرتقال أو أزهاره. ويُعتبر عنصرًا هامًا لمنح البشرة النعومة، ويُستخدم في منتجات مكافحة علامات الشيخوخة. فضلًا على أنه يُعدّ من أحد الزيوت العطريّة القاتلة للبكتيريا الضارّة، التي يمكن أن تنمو على الجلد.

يُفضل استخدام زيت البرتقال وجميع زيوت الحمضيات مساءًا قبل النوم؛ لتفادي التعرّض لحساسية الضوء، أو يمكن تطبيقها خلال النهار مع الحرص على عدم التعرّض للشمس لعدة ساعاتٍ من استخدامه.

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