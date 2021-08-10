فوائد زيت اليقطين لا تعد ولا تحصى، يعزز صحة القلب من خلال تخفيض مستوى كولسترول الدم وخفض مستوى ضغط الدم، ويساهم زيت اليقطين في نمو الشعر المتساقط وخاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الرجال، أيضاً يدعم زيت اليقطين صحة الجهاز المناعي ويقوي الوظيفة الذهنية ويحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب.

فوائد زيت اليقطين

يساهم زيت اليقطين في نمو الشعر المتساقط وخاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الرجال.

زيت اليقطين يدعم صحة الجهاز المناعي.

زيت اليقطين يقوي الوظيفة الذهنية ويحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب.

زيت اليقطين يقلل من مستوى سكر الدم.

من فوائد زيت اليقطين أنه يساهم في علاج حالات التهاب البروستاتا غير البكتيري.

من فوائد زيت اليقطين أنه يحافظ على صحة ونضارة البشرة.

من فوائد زيت اليقطين أنه يحافظ على صحة العظام.

من فوائد زيت اليقطين أنه يقلل من أعراض بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالمسالك البولية، بما في ذلك فرط نشاط المثانة.

فوائد بذور اليقطين

بذور القرع غنية بالزنك الذي يعزز وظيفة المناعة ويحارب مرض هشاشة العظام بالإضافة الى المساعدة في علاج حب الشباب.

تساعد بذور القرع الغنية بمادة فيتوسترولس، مركبات كيميائية نباتية، على تقليل الكولسترول السيئ ورفع الكولسترول الجيد كما انها أحد المواد الفعالة في مكافحة السرطان.

تحتوي بذور القرع العسلي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الشيخوخة وحماية الجسم من تأثير الجزيئات الحرة، وأهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور القرع هي: فيتامين E: ويتواجد في بذور القرع بأكثر من صورة بعضها أكثر فائدة من فيتامين E نفسه، بالاضافة الى الزنك والمنجنيز: وهما من المعادن المضادة للأكسدة.

تساعد بذور القرع العسلي في تنظيم الأنسولين، كما يحتوي على مواد تعمل على حماية الكلى لدى مرض السكر.

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في بذور القرع تعمل على الوقاية من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

تحتوي بذور القرع على مادة التربتوفان التي تتحول الى مادة السيروتونين المسئولة عن تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

مادة الغلوتامات الموجودة في بذور القرع ضرورية لتخليق الناقلات الكيميائية العصبية المسئولة عن مكافحة الإجهاد وتخفيف القلق.

فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري

فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري متعددة، إذ إن محتوى زيت القرع العالي من الفوسفور والمغنيسيوم والزنك هو الذي يفيد العضو الذكري. يساعد المغنيسيوم والزنك معًا على زيادة هرمون التستوستيرون وبالتالي الحيوانات المنوية، وتشتهر بذور القرع بمحتواها العالي من الزنك. بالنسبة للرجال، توجد أعلى تركيزات الزنك في الجسم في العضو الذكري.

فوائد زيت اليقطين للبشرة

ترطيب البشرة يحتوي زيت القرع على الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب طبقات بشرتك العميقة أيضاً، والأهم بأنه ينظم التوازن في إفراز الزيوت على البشرة الدهنية.

التخلص من حب الشباب

التخفيف من الهالات السوداء

تحفيز إنتاج الكولاجين

تجديد خلايا البشرة

محاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة

فوائد زيت اليقطين للشعر

يعتبر زيت اليقطين من أفضل الزيوت النباتية اللشعر لأنه يحتوي عليه من دهون صحية تساعد على علاج تساقط الشعر، إذ أثبت بعض الدراسات العلمية قدرة زيت بذور اليقطين على منع تساقط الشعر وتحفيز نموه بفضل مادة الستيرولات التي تمنع الإنزيمات والهرمونات التي تسبب تساقط الشعر بالإضافة لاحتوائه على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المفيدة التي تعمل على إعادة الحيوية واللمعان للشعر من الجذور حتى الأطراف.