المشمش...فوائد صحية لا تعد ولا تحصى

المِشْمِش هي شجرة مثمرة ذات حجم متوسط يتراوح طولها بين 2 و3 مترا، وتصل الأشجار المعمرة منها مايزيد عن ثمانية أمتار، أوراقها ذات شكل قلبي مع أطراف مدببة. طول الأوراق يصل لـ10 سم وعرضها بين الـ3 و4 سم. تسقط أوراقها في الخريف وتزهر في الربيع وفي الصيف تنضج ثمار المشمش. أزهارها ذات لون أبيض مائل إلى الوردي. تبدو ثمارها شبيهة بثمار الخوخ والنكتارين حيث لون المشمش يكون أصفرا أو برتقالى عليه مسحة حمراء. لثمرة المشمش نواة واحدة.

إليك أهم 10 فوائد للمشمش تساعدك على التمتع بصحة جيدة، وهي:-

1- منخفض السعرات

يتميز المشمش بأنه من أكثر الفواكه التي تعرف بإنخفاض السعرات الحرارية حيث يتكون كل 100 جرام من المشمش من 50 سعرة حرارية ومع ذلك فهو مصدر غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

2- يساعد على الحمل

ينصح خبراء التغذية السيدات اللواتي يرغبن في تعظيم فرص الإنجاب بتناول ثمار المشمش، وذلك لإحتوائه على الفيتامين A المفيد في حالات الحمل والإنجاب.

3- يقي من الأمراض المعدية

يحتوي المشمش على الفيتامين C والذي يساعد الإنسان على الوقاية من جميع الأمراض المعدية وعلى رأسها نزلات البرد كما يعمل على تقوية المناعة ضد الفيروسات والطفيليات.

4- مفيد لصحة العين

ارتفاع نسبة الفيتامين A في ثمار المشمش يساعد على تعزيز صحة العين ضد الأمراض، فقد أثبتت دراسة سابقة أن حصول الشخص على 3 ثمار من المشمش يوميا يساهم في تقوية المناعة ضد أمراض العيون، ومن أهمها العمى الليلي.

5- مهم لصحة القلب

توفر عناصر عديدة في المشمش مثل الفيتامينات، الألياف، والبوتاسيوم يجعلها الثمرة الأكثر فائدة لصحة القلب، أيضا يساهم بشكل فعال في علاج إرتفاع ضغط الدم، والحفاظ على مستوى الكولسترول في الدم، ويرشحه أطباء التغذية كإحدى أهم الفواكه التي تمنع خطر الإصابة بجلطات القلب والسكتات الدماغية.

6- يعزز صحة البشرة

عندما نعلم أن الفيتامين A و C يدخلان في مكونات النسبة الأكبر من مستحضرات التجميل خاصة تلك التي تعمل على محاربة علامات تقدم السن، نكتشف وقتها أن المشمش هو الفاكهة المثالية لتحسين صحة البشرة حيث يعمل ماسك معجون المشمش على الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها ومقاومة ظهور التجاعيد.

7- يعالج الأنيميا

يتكون المشمش من عدد كبير من المعادن مثل الحديد والنحاس، واللذان يعملان على مساعدة الجسم على إنتاج الهيموجلبين في الدم.

8- يقي من أمراض السرطان

يحتوي المشمش على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد الجسم على منع تكون الخلايا السرطانية حيث تساعد مادة البيتاكاروتين على منع خطر الإصابة بأنواع عديدة من أمراض السرطان مثل سرطان الجلد، الرئة، والدم.

9- ملين طبيعي

يعد المشمش من أهم الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية لذلك يكثر استخدامه لعلاج حالات الإمساك المزمنة، فيوصي بتناوله الأطباء لتسحين عمل الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم بشكل عام.

10- يعالج حالات الحمّى

كثيرا ما يُنصح مرضى الحمّى بتناول عصير المشمش لأن الفيتامينات والمعادن التي تتوفر فيه تعمل على معالجة حالات الحمّى وخفض درجة الحرارة.

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